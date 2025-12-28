Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch

Vinh danh tinh hoa ẩm thực Hải Phòng trên bản đồ food tour

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
28/12/2025 09:01 GMT+7

30 quán, nhà hàng trứ danh Hải Phòng được vinh danh như những 'điểm neo hương vị', góp phần định hình bản sắc ẩm thực đất Cảng và mở rộng hành trình khám phá ẩm thực bằng công nghệ số.

Tối 27.12, Sở VH-TT-DL Hải Phòng phối hợp Grab Việt Nam tổ chức chương trình vinh danh 30 quán, nhà hàng tiêu biểu, những địa chỉ đã và đang góp phần làm nên sức hấp dẫn riêng vốn có của ẩm thực thành phố Cảng. Sự kiện không chỉ là lời tri ân dành cho các thương hiệu ẩm thực lâu năm, mà còn khẳng định vai trò của công nghệ trong việc gìn giữ, lan tỏa và nâng tầm giá trị ẩm thực địa phương.

Vinh danh tinh hoa ẩm thực Hải Phòng trên bản đồ food tour- Ảnh 1.

Bánh đa cua, thương hiệu food tour nổi tiếng của Hải Phòng

ẢNH: Đ.T

Danh sách được vinh danh là những cái tên quen thuộc với người dân Hải Phòng và du khách như bánh đa cua Bà Cụ, cà phê cốt dừa cô Hạnh, lẩu cua đồng Bống, cá mòi kho Làng Chài, trà cúc An Trà, bánh đậu xanh Như Ý, bánh đậu xanh Hoàng Gia, chả chìa Bác Hoạt, bánh gai Nga Tới, bánh Trung thu Đông Phương, bánh cuốn Quyên… Mỗi món ăn, mỗi quán nhỏ đều kể một câu chuyện về nếp sống, khẩu vị và ký ức ẩm thực của đất Cảng.

Các hạng mục giải thưởng được đánh giá dựa trên dữ liệu người dùng Grabfood, kết hợp tham khảo ý kiến chuyên môn từ Sở VH-TT-DL Hải Phòng, bảo đảm tính khách quan và phản ánh đúng thị hiếu thực tế của thực khách.

Vinh danh tinh hoa ẩm thực Hải Phòng trên bản đồ food tour- Ảnh 3.

Hải Phòng thành công với bản đồ food tour

ẢNH: Đ.T

Hạng mục "Hương vị đất Cảng" tôn vinh những đơn vị gắn bó với bản đồ food tour Hải Phòng 1.0, đồng hành cùng ngành du lịch trong quảng bá hình ảnh ẩm thực địa phương. Hạng mục "Trải nghiệm đỉnh cao" ghi nhận các quán ăn có chất lượng và dịch vụ được cộng đồng người dùng Grab đánh giá cao như bún chả Thanh Thủy, bún cá Cậu Đoàn (151 Hồ Sen), cơm tấm Hưng Phú (165 Quán Nam)… 

Ngoài ra, "Ngôi sao tăng trưởng" dành cho những thương hiệu năng động, đổi mới linh hoạt, tiêu biểu như cơm thố Bách Khoa - Hồ Sen, trà tắc chị Thục (89E Thiên Lôi), Mr Good Tea Lạch Tray, tiệm nhà Niu, Mama's Kitchen…

Tại sự kiện, Grab chính thức ra mắt phiên bản số hóa food tour Hải Phòng 2.0 trên ứng dụng, với gần 100 quán ăn được tuyển chọn kỹ lưỡng. Người dùng có thể dễ dàng lên lịch trình thưởng thức ẩm thực, đặt xe di chuyển và khám phá thành phố chỉ trong một hành trình liền mạch. Từ nay đến hết tháng 1.2026, người dùng còn có cơ hội tham gia thử thách food tour 2.0 để nhận nhiều phần quà hấp dẫn.

Tin liên quan

Du khách mê mệt với 'foodtour Hải Phòng'

Du khách mê mệt với 'foodtour Hải Phòng'

Đến với Liên hoan Ẩm thực Món ngon Hải Phòng 2025, du khách được hòa mình vào không gian lễ hội toàn các món ăn độc đáo của 'thành phố hoa phượng đỏ'...

Sau thành công foodtour, Hải Phòng thúc đẩy du lịch golf

Khám phá thêm chủ đề

Grab Việt Nam Sở VH-TT-DL Hải Phòng Hải Phòng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận