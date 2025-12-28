Vinh danh tinh hoa ẩm thực Hải Phòng trên bản đồ food tour

Tối 27.12, Sở VH-TT-DL Hải Phòng phối hợp Grab Việt Nam tổ chức chương trình vinh danh 30 quán, nhà hàng tiêu biểu, những địa chỉ đã và đang góp phần làm nên sức hấp dẫn riêng vốn có của ẩm thực thành phố Cảng. Sự kiện không chỉ là lời tri ân dành cho các thương hiệu ẩm thực lâu năm, mà còn khẳng định vai trò của công nghệ trong việc gìn giữ, lan tỏa và nâng tầm giá trị ẩm thực địa phương.



Bánh đa cua, thương hiệu food tour nổi tiếng của Hải Phòng ẢNH: Đ.T

Danh sách được vinh danh là những cái tên quen thuộc với người dân Hải Phòng và du khách như bánh đa cua Bà Cụ, cà phê cốt dừa cô Hạnh, lẩu cua đồng Bống, cá mòi kho Làng Chài, trà cúc An Trà, bánh đậu xanh Như Ý, bánh đậu xanh Hoàng Gia, chả chìa Bác Hoạt, bánh gai Nga Tới, bánh Trung thu Đông Phương, bánh cuốn Quyên… Mỗi món ăn, mỗi quán nhỏ đều kể một câu chuyện về nếp sống, khẩu vị và ký ức ẩm thực của đất Cảng.

Các hạng mục giải thưởng được đánh giá dựa trên dữ liệu người dùng Grabfood, kết hợp tham khảo ý kiến chuyên môn từ Sở VH-TT-DL Hải Phòng, bảo đảm tính khách quan và phản ánh đúng thị hiếu thực tế của thực khách.

Hải Phòng thành công với bản đồ food tour ẢNH: Đ.T

Hạng mục "Hương vị đất Cảng" tôn vinh những đơn vị gắn bó với bản đồ food tour Hải Phòng 1.0, đồng hành cùng ngành du lịch trong quảng bá hình ảnh ẩm thực địa phương. Hạng mục "Trải nghiệm đỉnh cao" ghi nhận các quán ăn có chất lượng và dịch vụ được cộng đồng người dùng Grab đánh giá cao như bún chả Thanh Thủy, bún cá Cậu Đoàn (151 Hồ Sen), cơm tấm Hưng Phú (165 Quán Nam)…

Ngoài ra, "Ngôi sao tăng trưởng" dành cho những thương hiệu năng động, đổi mới linh hoạt, tiêu biểu như cơm thố Bách Khoa - Hồ Sen, trà tắc chị Thục (89E Thiên Lôi), Mr Good Tea Lạch Tray, tiệm nhà Niu, Mama's Kitchen…

Tại sự kiện, Grab chính thức ra mắt phiên bản số hóa food tour Hải Phòng 2.0 trên ứng dụng, với gần 100 quán ăn được tuyển chọn kỹ lưỡng. Người dùng có thể dễ dàng lên lịch trình thưởng thức ẩm thực, đặt xe di chuyển và khám phá thành phố chỉ trong một hành trình liền mạch. Từ nay đến hết tháng 1.2026, người dùng còn có cơ hội tham gia thử thách food tour 2.0 để nhận nhiều phần quà hấp dẫn.