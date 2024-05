Vĩnh Long: Bắt giữ 40 người đánh bạc 'online' và 'offline' trong vườn

Chiều 4.5, tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long, lực lượng của đơn vị đã di lý 40 người có liên quan 3 tụ điểm đánh bạc về trụ sở và bàn giao cho công an địa phương xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhóm người đánh bạc cùng tang vật tại xã Long Phước, H.Long Hồ bị bắt giữ NAM LONG

Vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày, Phòng CSHS Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Công an H.Long Hồ bất ngờ ập vào khu vườn ở ấp Long Thuận B, xã Long Phước (H.Long Hồ), bắt quả tang nhiều người tụ tập đá gà ăn tiền.

Khi thấy công an, nhiều người bỏ chạy. Lực lượng công an đã bắt giữ 11 người cùng tang vật là 3 con gà đá, 1 cân đồng hồ, 9 điện thoại di động, 7 xe máy và gần 22 triệu đồng.

Nhóm người đánh bạc qua mạng tại xã Trà Côn, H.Trà Ôn bị bắt giữ NAM LONG

Tiếp đó, vào lúc 12 giờ 40 ngày 4.5, Đội Cảnh sát trật tự thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp lực lượng Công an H.Trà Ôn tiến hành kiểm tra, bắt quả tang 1 điểm đánh bạc ăn thua bằng tiền, hình thức đá gà qua mạng internet tại quán cà phê không tên thuộc ấp Trà Ngoa (xã Trà Côn, H.Trà Ôn).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng tạm giữ 21 người liên quan. Tang vật thu giữ gồm: 27 điện thoại di động hầu hết đều phát trực tiếp đá gà từ Campuchia, 25 xe máy và tổng số tiền hơn 75,6 triệu đồng.

Nhóm người đánh bạc tại xã Quới An, H.Vũng Liêm bị bắt giữ NAM LONG

Trước đó, lúc 11 giờ ngày 3.5, Đội Cảnh sát trật tự thuộc Phòng cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Công an H.Vũng Liêm bắt quả tang tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền tại khu đất trống, thuộc ấp Quang Minh (xã Quới An, H.Vũng Liêm).

Lực lượng chức năng tạm giữ 8 người cùng tang vật là 2 con gà, 8 điện thoại di động, 10 xe máy, hơn 80 triệu đồng và nhiều dụng cụ phục vụ đá gà.

Những người có liên quan 3 tụ điểm đánh bạc nêu trên đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.