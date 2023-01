Vĩnh Long: Bắt tụ điểm đánh bạc trăm triệu ngày 30 tết

Khoảng 10 giờ 30 ngày 21.1 (30 tết), Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Vĩnh Longphối hợp Đội CSHS Công an H.Bình Tân và Công an xã Tân An Thạnh bất ngờ đến khu đất trống thuộc ấp An Thới, xã Tân An Thạnh, H.Bình Tân, Vĩnh Long, bắt quả tang nhiều người đang tụ tập đánh bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền.

Tại hiện trường, lực lượng công an bắt giữ 9 người (ngụ tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp) cùng tang vật gồm 1 con gà, nhiều cặp cựa sắt, 1 cân đồng hồ, 9 điện thoại di động, 6 xe máy và trên 118 triệu đồng.





Hiện, những người tham gia đánh bạc được đưa về trụ sở Công an H.Bình Tân để tiếp tục lấy lời khai làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.