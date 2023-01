Vĩnh Long: Bị bắt vì trộm điện thoại của chủ tiệm bánh kem

Chiều 28.1, Công an TP.Vĩnh Long (Vĩnh Long) cho biết, vừa bắt giữ Huỳnh Minh Trí (37 tuổi, ngụ P.8, TP.Vĩnh Long) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là nghi phạm trộm điện thoại iPhone của chủ tiệm bánh kem.

Nam Long

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 27.1, Công an P.1, TP.Vĩnh Long tiếp nhận tin báo của bà L.T.H (56 tuổi, ngụ P.1, TP.Vĩnh Long) về việc bị một người vào tiệm bánh kem của mình trộm cắp điện thoại iPhone 11.

Lần theo định vị trên điện thoại do bà H. cung cấp, đến khoảng 14 giờ ngày 28.1, lực lượng công an kiểm tra một nhà trọ trên đường Đinh Tiên Hoàng, P.8, TP.Vĩnh Long, phát hiện Trí ở cùng một người phụ nữ khác. Qua kiểm tra trong phòng trọ của Trí, công an thu giữ được chiếc điện thoại mà bà H. báo mất.

Trí khai nhận, trước đó cùng vợ vào tiệm của bà H. mua bánh kem. Phát hiện chiếc điện thoại trên bàn không người trông coi, Trí nảy sinh lòng tham. Sau khi mua bánh kem và chở vợ về nhà, Trí quay lại tiệm lấy trộm chiếc điện thoại.

Theo công an, Trí có 2 tiền án về tội cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản, chấp hành xong án phạt tù vào ngày 5.9.2021.

Vụ trộm điện thoại trong tiệm bánh kem đang được Công an TP.Vĩnh Long tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.