Vĩnh Long: Cấp 41 xe ô tô tải chuyên dụng cho công an xã, thị trấn

Ngày 4.8, Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ công bố quyết định của Ban giám đốc về việc trang bị, cấp xe ô tô tải chuyên dụng cho lực lượng công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi lễ, đại diện công an tỉnh đã công bố quyết định cấp 23 xe ô tô tải chuyên dụng cho lực lượng công an xã, thị trấn. Tính đến nay, Vĩnh Long đã tiếp nhận và bàn giao 41 xe tải chuyên dụng cho lực lượng công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh Vĩnh Long đã cấp 41 xe ô tô tải chuyên dụng cho công an địa phương phục vụ cho nhân dân NAM LONG

Việc cấp xe ô tô tải chuyên dụng thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy Công an T.Ư, lãnh đạo Bộ Công an đối với công an cơ sở, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng công an cơ sở trong quá trình thực thi nhiệm vụ, tuần tra, kiểm soát, chủ động trong công tác phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Tại lễ bàn giao xe, đại tá Phan Ngọc Tính, Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, đề nghị công an các xã, thị trấn phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc quản lý, bảo quản phương tiện, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả; thường xuyên bảo dưỡng, bảo đảm phục vụ tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Long thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.