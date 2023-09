Vĩnh Long: Điều tra vụ một người tử vong, trong miệng có nùi giẻ

Ngày 6.9, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh và Công an TP.Vĩnh Long khám nghiệm tử thi một nam thanh niên, để điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong.

Cụ thể, khoảng 16 giờ 20 ngày 5.9, người dân phát hiện anh N.N.K (21 tuổi, ngụ khóm 5, P.5, TP.Vĩnh Long) nằm bất động trên nền gạch, miệng ngậm một nùi giẻ, có dấu hiệu đã tử vong tại nhà một người dân ngụ cùng địa phương nên gọi điện trình báo công an.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long và Công an TP.Vĩnh Long nhanh chóng có mặt tại hiện trường, ghi nhận lời trình bày của nhân chứng, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Một cán bộ điều tra nhận định bước đầu, nhiều khả năng người này tử vong nghi do sử dụng chất cấm.