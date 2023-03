Vĩnh Long: Đình chỉ học 2 tuần, hạ hạnh kiểm nhóm học sinh đánh hội đồng bạn

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 31.1 và 23.2, một nhóm học sinh ở Trường THCS Phú Thịnh do V.P.T (19 tuổi, ngụ P.Cái Vồn, TX.Bình Minh, Vĩnh Long - ngoài trường) hẹn D. đến đoạn đường vắng và công viên khu dân cư Phú Ninh (ấp Phú Ninh, xã Song Phú, H.Tam Bình). Sau đó, cả nhóm dùng nón bảo hiểm đánh D. gây thương tích ở đầu và tay, được người nhà đưa đi điều trị tại bệnh viện ở TP.HCM.

Nhóm của T. dùng điện thoại để quay clip đăng lên mạng xã hội Facebook. Ngày 6.3, sau khi phát hiện con gái bị đánh, gia đình đến Công an xã Phú Thịnh trình báo. Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an H.Tam Bình làm thủ tục xử lý tin báo theo quy định, điều tra, xác minh. Cơ quan công an kết hợp chính quyền địa phương, gia đình và nhà trường mời làm việc nhóm thiếu nữ tham gia đánh nữ sinh khoảng chục em, đa số là học sinh ở H.Tam Bình.