Vĩnh Long định hình phát triển nông nghiệp xanh và năng lượng mới

T RUNG TÂM NĂNG LƯỢNG XANH CỦA CẢ NƯỚC

Tỉnh Vĩnh Long vừa thực hiện công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó nêu rõ sẽ khai thác tối đa công suất các nhà máy nhiệt điện hiện có; phát triển theo hướng hiện đại, phù hợp xu thế chuyển dịch năng lượng và mục tiêu trung hòa carbon của quốc gia; phát triển lưới điện thông minh, ứng dụng công nghệ số, quản lý phụ tải và các giải pháp lưu trữ năng lượng; ưu tiên năng lượng tái tạo và năng lượng mới, phát triển công nghiệp hydro xanh và amoniac xanh, từng bước hình thành một trong những trung tâm năng lượng sạch - năng lượng tái tạo của vùng ĐBSCL.

Người dân sử dụng máy bay không người lái phun thuốc bảo vệ thực vật ẢNH: NAM LONG

Theo đánh giá của Cục Điện lực (Bộ Công thương), thuận lợi trong phát triển năng lượng tái tạo ở Vĩnh Long là tiềm năng dồi dào, chiều dài đường bờ biển dài hơn 130 km. Bên cạnh nguồn điện được cấp từ lưới điện quốc gia, tỉnh có nguồn nhiệt điện và nguồn điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối...) có thể chủ động trong các phương án cung cấp năng lượng điện cho sản xuất và sinh hoạt. Hiện 4 dự án (DA) nhà máy nhiệt điện than Duyên Hải đã đi vào hoạt động, với tổng công suất 4.498 MW.

Tại Vĩnh Long, nguồn điện tái tạo đã đi vào hoạt động gồm: 2 DA nhà máy điện mặt trời tổng công suất 189 MWp; 13 DA điện gió tổng công suất 572 MW; 4.618 hệ thống điện áp mái nhà tổng công suất 171,56 MW. Tỉnh đang triển khai thi công 14 DA điện gió tổng công suất 1.099,75 MW; 1 DA điện sinh khối công suất 25 MW; 2 DA điện đốt chất thải rắn tổng công suất 22,5 MW và đang lựa chọn nhà đầu tư 5 DA điện gió với tổng công suất 272 MW…

Mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng ở Trường ĐH Cửu Long ẢNH: NAM LONG

Theo quy hoạch, đến năm 2030, Vĩnh Long có tổng công suất 9.127 MW nguồn điện, gồm: 4 nhà máy nhiệt điện với tổng công suất 4.498 MW; 53 DA điện gió với tổng công suất 4.178 MW; 5 DA điện mặt trời tập trung với tổng công suất 339 MW; 4 nhà máy điện sinh khối với tổng công suất 55 MW; 4 DA điện rác với tổng công suất là 57 MW và điện mặt trời mái nhà phân tán với tổng công suất 472 MW.

Đến năm 2050, Vĩnh Long trở thành tỉnh phát triển năng động, hiện đại và bền vững, là trung tâm kinh tế biển, năng lượng tái tạo và đổi mới sáng tạo của vùng ĐBSCL. Kinh tế của tỉnh phát triển toàn diện theo hướng xanh, số và tuần hoàn, gắn với hệ thống đô thị thông minh, sinh thái và không gian phát triển thống nhất, hiệu quả, liên kết chặt chẽ với các hành lang kinh tế vùng và quốc gia.

X ÂY DỰNG VÙNG NÔNG NGHIỆP XANH, CÔNG NGHỆ CAO

Ông Nguyễn Văn Toàn, Trưởng Thống kê tỉnh Vĩnh Long, cho biết quý 1/2026, ngành nông nghiệp của tỉnh duy trì tăng trưởng ổn định, từng bước cơ cấu lại theo hướng nâng cao giá trị, hiệu quả và phát triển bền vững. Tỉnh từng bước hình thành vùng sản xuất chuyên canh quy mô lớn, hướng đến nền nông nghiệp công nghệ cao, hiện đại, nhằm tạo ra nguồn nông sản chất lượng để đáp ứng xu thế thị trường. Lĩnh vực nuôi trồng thủy sản tiếp tục phát triển trên các vùng nuôi trọng điểm, đặc biệt là mô hình nuôi tôm công nghệ cao; khai thác biển thuận lợi nhờ thời tiết và ngư trường ổn định.

Nông trại dừa sáp ở Đại học Trà Vinh ẢNH: NAM LONG

Theo Sở NN-MT Vĩnh Long, kết quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa đến nay là 26.220 ha; trong đó diện tích chuyển sang trồng cây lâu năm 582,9 ha, cây hằng năm 25.551,3 ha, cỏ công nghiệp 10,9 ha, cây khác 74,8 ha. Qua đánh giá sơ bộ cho thấy, việc chuyển đổi từ đất trồng lúa sang trồng cây hằng năm, cây lâu năm kết hợp thủy sản áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, sản xuất theo hướng an toàn hiệu quả góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế đạt từ 2 - 3 lần so với trước khi chuyển đổi.

Điện gió trên bãi biển Ba Động, tỉnh Vĩnh Long ẢNH: NAM LONG

Diện tích sản xuất hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao 81.405,67 ha, chiếm khoảng 10,51% diện tích sản xuất nông nghiệp toàn tỉnh. Sản xuất và ứng dụng một số công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp đã mang lại hiệu quả đáng kể như nuôi cấy phôi thực vật nhân cây giống sạch bệnh (dừa sáp), phân bón nano, hệ thống quan trắc - ứng dụng điện toán đám mây, hệ thống tưới nước tự động, bẫy côn trùng thông minh phục vụ công tác dự tính, dự báo sâu bệnh; sử dụng máy bay không người lái để phun thuốc bảo vệ thực vật.