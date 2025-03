Vĩnh Long: Đốt chết bạn nhậu vì ném 'mồi nhậu'

Ngày 31.3, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Hoàng Minh (53 tuổi, ở P.Tân Hội, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) về tội giết người. Minh là bị cáo đã đốt chết bạn nhậu vì ném đầu cá lóc.

Bị cáo Nguyễn Hoàng Minh tại tòa Ảnh: Nam Long

Theo cáo trạng, khoảng 5 giờ ngày 19.10.2024, Minh tổ chức uống rượu cùng với ông M.V.N. tại nhà của mình. Trong lúc uống rượu, ông N. ném bỏ "mồi nhậu" nên 2 người xảy ra mâu thuẫn và Minh chửi ông N.

Ông N. không nói gì và ngồi uống hết rượu thì nghỉ. Sau đó, Minh thấy ông N. ngồi trên hành lang nên chửi và đuổi về nhưng ông N. không về. Nhớ lại lúc uống rượu, ông N. ném bỏ đầu cá lóc, Minh tức giận và dùng tay kéo lê ông N. từ hành lang ra cửa rào, rồi dùng nhiều tàu cây khô và lá chuối khô để lên người châm lửa đốt.

Khi lửa cháy, Minh tiếp tục lấy thêm nhiều tàu cau khô, lá chuối khô để lên người ông N. đốt tiếp. Ông N. được người thân phát hiện đưa đi cấp cứu nhưng hôm sau (20.10.2024) tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Kết luận giám định, trong thời điểm gây án và hiện tại, Minh có bệnh lý rối loạn nhân cách hành vi do sử dụng rượu. Tại thời điểm gây án và hiện tại, Minh hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi do bệnh lý tâm thần, rối loạn nhân cách, hành vi do sử dụng rượu.

Tại tòa cũng như trong quá trình điều tra, Minh đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. HĐXX đã tuyên phạt Minh 9 năm tù về tội giết người.