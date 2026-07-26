Vĩnh Long khai thác lễ hội, di sản để bứt phá du lịch

Tỉnh ủy Vĩnh Long vừa ban hành nghị quyết phát triển du lịch tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045. Theo đó, tỉnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo hướng chuyên nghiệp, đi vào chiều sâu, chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu GRDP, góp phần hình thành cơ cấu kinh tế hiện đại. Chú trọng phát triển du lịch văn hóa gắn với với bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Nhiều lễ hội là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Vĩnh Long hiện có nhiều lễ hội truyền thống như lễ cúng miếu, lễ hội Kỳ Viên, tết Chôl Chnăm Thmây - được xem là lễ hội lớn nhất của người Khmer, mang ý nghĩa tương tự Tết Nguyên đán của người Kinh. Đây là dịp đón năm mới, cầu mong mọi người gặp nhiều may mắn, những điều tốt đẹp sẽ đến và những điều không may của năm cũ qua đi..

Lễ hội Nguyên Tiêu - Nguyên tiêu thắng hội (còn gọi là lễ hội Cúng Ông Bảo, tại xã Đại An, tỉnh Vĩnh Long) là một trong những lễ hội dân gian tiêu biểu của cộng đồng các dân tộc Vĩnh Long, được ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy hoạch là địa chỉ văn hóa tâm linh trong chuỗi các địa điểm du lịch trên địa bàn ven sông Hậu.

Lễ hội Ooc Om Boc - lễ hội cúng trăng, được tổ chức ngày 14 và 15 tháng Kađar theo Phật lịch ( tức ngày 14, 15 tháng 10 âm lịch). Theo quan niệm của người Khmer, Mặt Trăng là vị thần có quyền năng chi phối mùa màng trong canh tác nông nghiệp. Sau khi thu hoạch những sản phẩm đầu tiên của mùa vụ, người ta tiến hành nghi thức cúng tế để tạ ơn Thần Mặt Trăng đã cho một mùa bội thu, giúp cho phum, sóc no đủ.

Hội thi đua ghe ngo thu hút đông người dân và du khách tại lễ hội Ooc Om Boc ở tỉnh Vĩnh Long

Lễ hội Đom Lơng Néak Tà của người Khmer tỉnh Vĩnh Long được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là lễ hội truyền thống gắn với văn hóa, đời sống tinh thần của đồng bào Khmer, thể hiện bản sắc của cộng đồng, được kế tục qua nhiều thế hệ. Néak Tà đối với người Khmer là vị thần bảo hộ phum, sóc, gia đình.

Như vậy, Vĩnh Long đã có nhiều lễ hội được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: nghệ thuật "Chầm riêng chà pây" của đồng bào dân tộc Khmer; lễ hội Ooc Om Boc của đồng bào dân tộc Khmer ở Vĩnh Long; nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam bộ; lễ hội cúng biển Mỹ Long xã Mỹ Long; nghệ thuật Rô-băm người Khmer tỉnh Vĩnh Long; lễ hội Vu lan Thắng hội xã Cầu Kè và lễ hội Đom Lơng Néak Tà của người Khmer tỉnh Vĩnh Long… Các hoạt động này không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa đặc sắc mà còn thắt chặt khối đại đoàn kết, khơi dậy niềm tự hào, ý thức giữ gìn bản sắc của đồng bào các dân tộc.

Đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Theo nghị quyết của Tỉnh ủy Vĩnh Long, đến năm 2030 phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển các ngành và lĩnh vực khác; phát triển kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch đồng bộ; sản phẩm du lịch chất lượng cao, định vị được thương hiệu và có sức cạnh tranh, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, thân thiện môi trường, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong đó, tập trung phát huy giá trị di sản văn hóa, xây dựng sản phẩm du lịch gắn với di tích văn hóa lịch sử, khu lưu niệm, đền thờ danh nhân, di sản, lễ hội, tham quan và tìm hiểu đời sống, ẩm thực và văn hóa dừa, văn hóa gạch gốm đỏ, văn hóa tín ngưỡng tạo nên bản sắc riêng có của du lịch Vĩnh Long. Phát triển sản phẩm du lịch sinh thái dựa trên lợi thế về tài nguyên tự nhiên, hệ sinh thái rừng ngập mặn, sông nước, cù lao, vườn cây ăn trái và các cù lao trên sông Tiền, sông Hàm Luông, sông Cổ Chiên và sông Hậu,…. Phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp nông thôn và làng nghề tại các địa bàn có tiềm năng, có sức hấp dẫn và khả năng cạnh tranh cao.

Một chùa Khmer có kiến trúc độc đáo ở tỉnh Vĩnh Long

Khai thác và phát triển các tuyến du lịch liên hoàn: tuyến du lịch sinh thái miệt vườn - cù lao; tuyến du lịch văn hóa Khmer (trung tâm là phường Trà Vinh và các xã Trà Cú, Châu Thành, kết nối các chùa Khmer - làng văn hóa Khmer và các lễ hội truyền thống); tuyến du lịch biển, nghỉ dưỡng, năng lượng sạch (kết nối hành lang ven biển Ba Động, Ba Tri, Thạnh Phú, Thới Thuận, Thừa Đức…).

Các em thiếu nhi trong trò chơi dân gian tại lễ hội ở Vĩnh Long

Bên cạnh đó, phát triển và đa dạng hóa thị trường khách du lịch; xây dựng cơ sở dữ liệu số về thị trường khách du lịch; mở rộng thị trường có khả năng tăng trưởng nhanh, có nguồn khách lớn, có mức chi tiêu cao và lưu trú dài ngày. Phát triển du lịch quốc tế đồng thời với tăng cường khai thác có hiệu quả du lịch nội địa, thúc đẩy thị trường khách du lịch kết hợp với giáo dục truyền thống, tìm hiểu văn hóa, lịch sử và sinh thái, trải nghiệm. Tăng cường liên kết khai thác dịch vụ du lịch tại các làng nghề, di tích một cách đồng bộ, chuyên nghiệp, bảo đảm nguyên tắc hài hòa giữa công tác bảo tồn di sản và phát triển kinh tế - xã hội, liên kết vùng để kết nối tuyến điểm du lịch thu hút du khách trong và ngoài nước,…

Những chàng trai, cô gái người Khmer trong trang phục truyền thống tại lễ hội

Đến năm 2045, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, tăng trưởng xanh, đi vào chiều sâu, chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu GRDP. Vĩnh Long trở thành một trong những điểm đến, nghỉ dưỡng đặc sắc, đáp ứng cơ bản các yêu cầu và mục tiêu phát triển bền vững.