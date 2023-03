Vĩnh Long: Khen thưởng các tập thể, cá nhân chống khai thác trái phép cát sông

Ngày 22.3, Công an H.Mang Thít (Vĩnh Long) tổ chức lễ công bố quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND huyện cho 1 tập thế và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trong hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản (cát sông) trái phép.

Bà Nguyễn Huỳnh Thu, Bí thư Huyện ủy Mang Thít, trao tiền thưởng cho Công an H.Mang Thít NAM LONG

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Diên, Chủ tịch UBND H.Mang Thít, đã trao tặng giấy khen cho tập thể Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và môi trường, Công an H.Mang Thít và 6 cá nhân gồm: 3 cán bộ công an huyện, 2 cán bộ công an xã và 1 cán bộ Phòng TN-MT H.Mang Thít. Đồng thời trao thưởng cho Công an H.Mang Thít số tiền 5 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Diên, Chủ tịch UBND H.Mang Thít, trao giấy khen cho các tập thế và cá nhân có thành tích NAM LONG

Theo báo cáo của Công an H.Mang Thít, từ ngày 1.1 đến ngày 20.3, Tổ công tác đảm bảo an ninh trật tự phòng, chống tội phạm trên tuyến sông Cổ Chiên thuộc Công an huyện này đã phối hợp Phòng TN-MT H.Mang Thít và các ngành có liên quan tổ chức nhiều cuộc tuần tra, kiểm soát. Qua đó, phát hiện tổng cộng 23 vụ vi phạm, trong đó có 5 vụ, 13 người khai thác cát sông trái phép và 17 vụ, 25 người vận chuyển cát sông không có nguồn gốc hợp pháp.

Lực lượng chức năng H.Mang Thít đã tạm giữ 28 phương tiện và gần 150.000 m3 cát sông, đề xuất cấp có thẩm quyền xử phạt 8 vụ với tổng số tiền trên 1,6 tỉ đồng; bàn giao 2 vụ cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.