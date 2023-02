Vĩnh Long: Khen thưởng tập thể, cá nhân bắt nhanh nghi phạm cướp tiệm vàng

Ngày 6.2, Công an TX.Bình Minh (Vĩnh Long) tổ chức lễ công bố quyết định khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành tích khám phá nhanh vụ án cướp tiệm vàng xảy ra trên địa bàn.

Đại tá Phan Ngọc Tính, Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể Công an TX.Bình Minh NAM LONG

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, đại tá Phan Ngọc Tính, Phó giám đốc Công an tỉnh và ông Nguyễn Thanh Cần, Chủ tịch UBND TX.Bình Minh, đã trao bằng khen cho tập thể Công an TX.Bình Minh và thượng tá Ngô Văn Thống, Trưởng công an TX.Bình Minh.

Đại tá Phan Ngọc Tính, Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long tặng giấy khen cho tập thể Công an xã Thành Lợi (H.Bình Tân) và 2 cán bộ Công an TX.Bình Minh NAM LONG

Song song đó, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long và Chủ tịch UBND TX.Bình Minh đã tặng giấy khen cho tập thể Công an xã Thành Lợi (H.Bình Tân, Vĩnh Long) và 12 cá nhân vì có thành tích tiêu biểu trong công tác truy bắt nhanh nghi phạm cướp tài sản chỉ sau 4 giờ gây án.



Các cá nhân có thành tích trong truy bắt nghi phạm vụ cướp tiệm vàng, được biểu dương, khen thưởng NAM LONG

Tại buổi lễ, đại tá Phan Ngọc Tính, Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, biểu dương tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an các địa phương đã thực hiện tốt công tác phối hợp đấu tranh trấn áp tội phạm. Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới lực lượng công an cần tiếp tục phát huy hơn nữa các mặt công tác, nhất là công tác quản lý địa bàn, từ đó nâng cao chất lượng hiệu quả công tác, góp phần xây dựng địa phương ngày càng ổn định và phát triển, tạo được niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Long.