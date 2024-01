Vĩnh Long: Khởi tố 2 bị can gây thiệt hại hơn 3 tỉ đồng

Ngày 19.1, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Thái Quốc Anh (39 tuổi, ngụ P.1, TP.Sóc Trăng) và Võ Minh Hải (34 tuổi, ngụ xã Đôn Xuân, H.Duyên Hải, Trà Vinh), để điều tra về hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác có liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Bị can Thái Quốc Anh bị công an khởi tố, bắt tạm giam CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, từ tin tố giác tội phạm, qua điều tra, ngày 31.10.2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác có liên quan đến hoạt động ngân hàng, xảy ra tại một ngân hàng thương mại cổ phần có chi nhánh tại Sóc Trăng.

Bị can Võ Minh Hải bị công an khởi tố, bắt tạm giam CÔNG AN CUNG CẤP

Qua quá trình điều tra, công an xác định Thái Quốc Anh và Võ Minh Hải có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về điều kiện cấp tín dụng, gây thiệt hại cho ngân hàng nêu trên hơn 3 tỉ đồng. Từ đó, Cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Anh và Hải. Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.