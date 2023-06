Vĩnh Long: Khởi tố 4 bị can mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 13.6, Cơ quan CSĐT Công an H.Vũng Liêm (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 bị can để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Các bị can gồm: Nguyễn Văn Út Mười (29 tuổi), Võ Hoàng Khang (28 tuổi), Ngô Văn Quốc Kha (22 tuổi) và Đinh Hoài Bủ (25 tuổi, cùng ngụ xã Trung Thành Đông, H.Vũng Liêm).

Các bị can Nguyễn Văn Út Mười, Đinh Hoài Bủ, Ngô Văn Quốc Kha và Võ Hoàng Khang (từ trên xuống, từ trái qua) tại cơ quan công an

NAM LONG

Trước đó, ngày 15.5, lực lượng công an bắt quả tang Mười đang trên đường giao ma túy cho một con nghiện tại đoạn đường thuộc ấp 8, xã Trung Ngãi, H.Vũng Liêm.

Kết quả giám định số ma túy thu giữ của Mười có trọng lượng hơn 1,2 gram (loại methamphetamine). Số ma túy này do Mười và Khang mua lại từ một người lạ mặt trên địa bàn TP.Vĩnh Long (Vĩnh Long) với giá 1,5 triệu đồng vào ngày 13.5, sau đó đem về chia ra 10 túi nhỏ để bán lại kiếm lời.

Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an H.Vũng Liêm thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ cáo buộc trong khoảng thời gian từ khoảng tháng 4 đến ngày 15.5, Khang cùng Kha mua ma túy về chia nhỏ bán lại cho nhiều con nghiện với giá mỗi túi 200.000 đồng.

Bủ là người nghiện ma túy, không có tiền mua ma túy sử dụng nên đã đi giao ma túy cho con nghiện ở một số xã trên địa bàn H.Vũng Liêm.

Vụ mua bán trái phép chất ma túy trên đang được Cơ quan CSĐT Công an H.Vũng Liêm khẩn trương hoàn tất hồ sơ để xử theo quy định của pháp luật.