Bắt 2 nghi phạm cướp giật điện thoại của nhân viên cây xăng để mua ma túy

Ngày 11.6, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Tam Bình (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị vừa tống đạt lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Chí Công (34 tuổi) và Nguyễn Quang Hùng (41 tuổi, cùng ngụ TP.Cần Thơ) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Nguyễn Quang Hùng và Nguyễn Chí Công tại cơ quan công an NAM LONG

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 3.6, Công điều khiển xe máy BS 65F8 - 6052 chở Hùng đi từ H.Tam Bình hướng ra QL1. Khi đi đến cây xăng thuộc xã Phú Lộc, H.Tam Bình, nhìn thấy chị P.T.K.N (33 tuổi, ngụ xã Mỹ Thạnh Trung, H.Tam Bình), là nhân viên cây xăng đang nằm võng xem điện thoại, cả 2 nảy sinh ý định cướp giật tài sản.

Công liền dừng xe cho Hùng đến tiếp cận cướp giật điện thoại của chị N., rồi nhanh chóng tẩu thoát. Sau đó, chị N. đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Chiếc xe 2 nghi phạm dùng làm phương tiện đi cướp giật được công an thu giữ NAM LONG

Tiếp nhận tin báo, Đội CSHS Công an H.Tam Bình phối hợp Đội CSHS Công an TX.Bình Minh xác minh, truy bắt nghi phạm. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 11 giờ ngày 10.6, lực lượng công an bắt giữ Công và Hùng khi cả 2 quay trở lại TX.Bình Minh để mua ma túy sử dụng.

Bước đầu Công và Hùng khai nhận sau khi cướp giật điện thoại đã mang bán cho một cửa hàng điện thoại tại TP.Cần Thơ với giá 3,5 triệu đồng để lấy tiền mua ma tuý sử dụng.

Hiện, vụ cướp giật điện thoại nêu trên đang được Công an H.Tam Bình tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.





