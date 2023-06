Đang bị điều tra về trộm cắp tài sản, tiếp tục đi cướp xe máy

Ngày 7.6, Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Ôn (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Bình (23 tuổi, ngụ xã Thuận Thới, H.Trà Ôn), để điều tra về hành vi cướp tài sản. Bình là bị can đang được tại ngoại để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản, nhưng tiếp tục dùng dao đi cướp xe máy.

Bị can Nguyễn Văn Bình tại cơ quan công an NAM LONG

Theo điều tra ban đầu, khoảng 13 giờ ngày 13.5, Bình đi bộ trên tuyến đường giao thông nông thôn thuộc ấp Vĩnh Thuận, xã Thuận Thới, H.Trà Ôn thì gặp em P.Q.D (17 tuổi, ngụ xã Thiện Mỹ, H.Trà Ôn) chạy xe máy BS 84FC - 6651 ở chiều ngược lại.

Bình chặn đầu xe em D., yêu cầu cho đi nhờ nhưng D. không đồng ý. Bất ngờ, Bình cầm dao đe dọa khiến em D. hoảng sợ bỏ chạy, để lại xe còn nổ máy.

Bình lấy xe của em D., chạy về hướng QL54. Khi đến đoạn thuộc xã Vĩnh Xuân, H.Trà Ôn thì bị lực lượng công an khống chế, bắt giữ cùng tang vật.

Tang vật và hung khí được công an thu giữ NAM LONG

Công an cho biết, Bình là bị can trong vụ trộm cắp tài sản, bị Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Ôn khởi tố và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra. Trong thời gian được tại ngoại, Bình tiếp tục đi cướp xe máy.

Vụ cướp xe máy nêu trên đang được Công an H.Trà Ôn tiếp tục củng cố hồ sơ để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.