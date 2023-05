Xôn xao clip người phụ nữ bị cướp giật dây chuyền

Ngày 20.5, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip người phụ nữ bị cướp giật dây chuyền khiến nạn nhân ngã ra đường, xe đè lên người gây phẫn nộ.

Camera ghi lại người phụ nữ bị nghi phạm áp sát giật dây chuyền CẮT TỪ CLIP

Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại đường Võ Thị Thừa, P.An Phú Đông, Q.12, TP.HCM. Theo đó, hơn 16 giờ ngày 18.5, người phụ nữ ngoài 50 tuổi, chạy xe máy trên đường; khi đến trước số 36 Võ Thị Thừa (P.An Phú Đông, Q.12) thì bị một nam thanh niên chạy xe máy cùng chiều phía sau đến áp sát.

Người này giật sợi dây chuyền vàng trên cổ nạn nhân rồi bỏ chạy.

Người phụ nữ bị giật dây chuyền ngã ra đường, xe máy đè lên người CẮT TỪ CLIP

Vụ việc khiến người phụ nữ té ngã ra đường và bị xe máy đè lên người. Phát hiện vụ việc, nhiều người dân chạy đến hỗ trợ đỡ xe cùng nạn nhân đưa lên lề. Toàn bộ vụ cướp giật dây chuyền được camera an ninh nhà dân gần đó ghi lại.

Sợi dây chuyền vàng của nạn nhân bị kẻ gian giật đứt mất một phần, phần còn lại nạn nhân đã thu hồi. Người phụ nữ sau đó rời đi mà không đến công an trình báo.

Khu vực nơi xảy ra vụ giật dây chuyền khiến người phụ nữ ngã xe máy NGỌC ANH

Qua nắm thông tin từ người dân, Công an P.An Phú Đông (Q.12) đã đến ghi nhận vụ việc, trích xuất camera an ninh nhà dân xung quanh để xác minh làm rõ, xử lý, đảm bảo an ninh trật tự địa bàn.