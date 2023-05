Bắt nghi can chạy xe máy SH cướp giật điện thoại tại trung tâm TP.HCM

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ hôm nay 9.5, nam thanh niên (khoảng 20 tuổi), dừng xe máy tại con hẻm thuộc đường Nguyễn Trãi (P.Bến Thành, Q.1) để mua nước thì bị một tên cướp giật (nam thanh niên) chạy xe máy đến áp sát, giật điện thoại rồi rồ ga bỏ chạy.



Nghi can Lê Hồng Thắng (áo xanh, ngồi) CÔNG AN CUNG CẤP

Nạn nhân chạy xe máy đuổi theo kẻ cướp giật trên đường và tri hô.

Lúc này, tổ công tác gồm thượng úy Lê Đức Trọng và trung úy Nguyễn Tấn Huy thuộc Đội CSGT - Trật tự Công an Q.1 đang làm nhiệm vụ tuần tra trên đường. Khi đến giao lộ Lê Lai - Nguyễn Trãi (Q.1) nghe tiếng tri hô cướp, cùng với đó có một số người đuổi theo nam thanh niên chạy xe máy SH phía trước, CSGT liền hỗ trợ người dân truy bắt nghi can.

Khi đến đường Lê Lai (P.Bến Thành, Q.1) xe máy của nghi can tông vào một xe ô tô, ngã ra đường. Nghi can đứng dậy bỏ chạy thì bị người dân cùng CSGT, trật tự đô thị khống chế, bắt giữ cùng tang vật là chiếc điện thoại.

Khu vực xảy ra vụ cướp giật điện thoại TRẦN KHA

CSGT sau đó đã bàn giao nghi can cùng tang vật cho Công an P.Bến Thành để xử lý.

Tại trụ sở công an, nghi can khai tên Lê Hồng Thắng (36 tuổi, ngụ P.17, Q.Bình Thạnh). Bước đầu người này thừa nhận hành vi cướp giật. Công an đang điều tra làm rõ vụ việc.