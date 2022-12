Vĩnh Long: Khởi tố, bắt bị can đâm chết người trong quán bida

Ngày 1.12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Trần Ngọc Quí (19 tuổi, ngụ H.Long Hồ, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi giết người. Đây là bị can đã dùng dao đâm chết người trong quán bida.

Theo hồ sơ của cơ quan công an, khoảng 23 giờ 21.11, Quí cùng nhóm bạn đến quán bida trên địa bàn P.8, TP.Vĩnh Long. Tại quán, Quí thấy N.C.T (21 tuổi, ngụ H.Cái Bè, Tiền Giang) nhìn hướng về phía mình. Sau đó, nhóm bạn của Quí có lời trêu ghẹo nhóm của T. đánh dở nhưng nhóm của T. không nói gì.

Đến khoảng 23 giờ 50 cùng ngày, T. cùng nhóm bạn ra về. Tuy nhiên, khi vừa bước ra cửa thì Quí chạy theo dùng dao bấm bằng kim loại đâm một nhát vào vùng ngực trái của T. rồi bỏ chạy. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng T. đã tử vong.





Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TP.Vĩnh Long đã phối hợp Phòng CSHS Công an tỉnh Vĩnh Long tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy xét.

Đến 5 giờ 15 phút ngày 22.11, tổ công tác bắt được Quí tại nhà riêng ở xã Tân Hạnh (H.Long Hồ,Vĩnh Long). Quí sau đó đã thừa nhận hành vi đâm chết người của mình.