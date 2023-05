Vĩnh Long: Khởi tố giám đốc làm giả giấy tờ tham gia đấu thầu công trình

Ngày 11.5, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vĩnh Long (Vĩnh Long) cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt giam Nguyễn Viết Anh Tâm (39 tuổi, ngụ P.3, TP.Vĩnh Long) để điều tra về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Công an tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Viết Anh Tâm NAM LONG

Theo điều tra ban đầu, Công ty CP thương mại dịch vụ xây dựng Kiến Phát (có trụ sở tại P.3, TP.Vĩnh Long) do Tâm làm giám đốc tham gia dự thầu công trình nạo vét rạch Cá Trê ở TP.Vĩnh Long. Tuy nhiên, do không đủ điều kiện tham gia theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu nên Tâm đã làm giả tổng số 36 tài liệu gồm: các chứng chỉ, chứng nhận và thẻ an toàn lao động của các nhân sự chủ chốt tham gia công trình lao động.

Tiến hành khám xét tại nơi ở của Tâm, lực lượng công an thu thập và niêm phong nhiều tài liệu có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Vụ làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức đang được Cơ quan CSĐT Công an TP.Vĩnh Long tiếp tục điều tra làm rõ.