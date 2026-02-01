Vĩnh Long: Khởi tố người đàn ông cho vay lãi nặng 180%/năm

Ngày 1.2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Minh Hải (41 tuổi, ngụ khu phố 3, phường Phú Khương, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Cơ quan công an tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với bị can Trương Minh Hải ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo điều tra ban đầu, tháng 3.2023, qua giới thiệu của những người làm ăn chung, anh V.V.V (37 tuổi, ngụ ấp Thanh Điền, xã Hưng Khánh Trung, Vĩnh Long) thường xuyên liên hệ vay tiền của Hải.

Cụ thể, trong thời gian từ ngày 6.3 đến 5.4.2023, Hải cho anh V. vay tiền 7 lần, với tổng số tiền hơn 2,65 tỉ đồng. Lãi suất thỏa thuận giữa Hải và anh V. là 0,5%/ngày (tương đương 15%/tháng và 180%/năm).

Tổng số tiền lãi Hải đã thu của anh V. là hơn 464 triệu đồng, thu lợi bất chính số tiền hơn 414 triệu đồng.

Vụ cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự này đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.