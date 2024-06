Vĩnh Long: Khởi tố nhóm người đòi nợ đánh, bắt con nợ

Ngày 19.6, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Ôn (Vĩnh Long), đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Hoàng Lâm (36 tuổi) và Bùi Quang Trung (24 tuổi, cùng ở P.5, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi bắt người trái pháp luật. Đây là 2 bị can trong nhóm đòi nợ.

Võ Hoàng Lâm và Bùi Quang Trung tại cơ quan công an NAM LONG

Cùng hành vi trên, Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Ôn đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Hoàng Phong (22 tuổi, ở P.2, TP.Vĩnh Long) và Võ Tấn Đạt (42 tuổi, ở TT.Long Hồ, H.Long Hồ, Vĩnh Long).

Phan Hoàng Phong và Võ Tấn Đạt tại cơ quan công an NAM LONG

Theo điều tra ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 7.6, anh Đ.N.G (24 tuổi, ở TP.Vĩnh Long) điều khiển ô tô BS 64A - 113.62 chở Lâm, Trung, Phong, Đạt từ TP.Vĩnh Long đến nhà ông N.H.A (ở xã Phú Thành, H.Trà Ôn) tìm anh N.A.N (33 tuổi, ở xã Phú Quới, H.Long Hồ) để đòi số tiền anh N. nợ Lâm trước đó.

Ô tô nhóm người dùng đi bắt con nợ NAM LONG

Tuy nhiên, khi chưa đến nhà ông A., nhóm của Lâm phát hiện anh N. ngồi trước nhà, liền rượt đuổi và đánh nhiều cái vào cơ thể anh. Được mọi người xung quanh can ngăn, nhóm của Lâm dọa đánh và dùng hung khí đe dọa.

Nhóm này yêu cầu anh N. lên ô tô đi cùng để giải quyết món nợ. Anh N. lo sợ, không đồng ý thì bị nhóm Lâm kéo lên ô tô, chạy về hướng H.Trà Ôn.

Tiếp nhận tin báo của người dân, Công an xã Phú Thành (H.Trà Ôn) nhanh chóng triển khai lực lượng chốt chặn xe và nhóm của Lâm cùng anh N., đưa về trụ sở làm rõ; sau đó bàn giao cho Công an H.Trà Ôn.

Cơ quan CSĐT Công an H.Trà Ôn đang tiếp tục điều tra hành vi bắt người trái pháp luật đối với nhóm người đòi nợ nêu trên để xử lý theo quy định của pháp luật.