Vĩnh Long: Lái xe tải sau cuộc nhậu, bị phạt 35 triệu đồng, tước bằng lái 23 tháng

Ngày 21.6, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long, ông Nguyễn Văn Liệt, phó chủ tịch UBND tỉnh vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một người lái xe tải sau cuộc nhậu về lỗi vi phạm nồng độ cồn.

Theo quyết định xử phạt, ngày 12.6, lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh V.T.H (33 tuổi, ngụ P.5, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long) vì hành vi vi phạm điều khiển xe ô tô tải BS 64C - 098.42 mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/lít khí thở (0,836 mg/lít khí thở).

Hành vi của anh H. đã vi phạm quy định tại điểm a khoản 10 Điều 5 Nghị định số 100 ngày 30.12.2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Căn cứ đề xuất của cơ quan chuyên môn, UBND tỉnh Vĩnh Long ra quyết định xử phạt anh H. số tiền 35 triệu đồng và tước bằng lái 23 tháng.

Vĩnh Long và Trà Vinh ra quân xử lý vi phạm an toàn giao thông

Từ ngày 20.6 đến 20.9, lực lượng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh thực hiện cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Mục tiêu là kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông của người lái xe và chủ phương tiện.





Trong thời gian thực hiện cao điểm, CSGT công an 2 tỉnh sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện kỹ thuật và các điều kiện cần thiết thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm một số hành vi vi phạm, như người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới vi phạm về nồng độ cồn; phương tiện vận tải hàng hóa vi phạm quy định về “cơi nới” thùng xe và chở hàng quá trọng tải, quá khổ; vi phạm tốc độ...

Trên lĩnh vực đường thủy, công an 2 tỉnh phối hợp các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về chở quá dấu mớn nước an toàn của phương tiện, xử lý hàng hóa không hóa đơn, chứng từ, vi phạm quy định về hoán cải phương tiện thủy....; đảm bảo các điều kiện an toàn đường thủy, vận chuyển hàng hóa phải có hóa đơn chứng từ. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định.

Bên cạnh đó, CSGT 2 tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh sẽ phối hợp các lực lượng liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật trên lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông với nội dung, hình thức phù hợp. Chú trọng huy động lực lượng ở cơ sở vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; quản lý, giáo dục con em là thanh, thiếu niên không để xảy ra tình trạng điều khiển xe máy khi chưa có giấy phép lái xe, uống rượu, bia điều khiển phương tiện tham gia giao thông, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng, tụ tập đua xe trái phép...