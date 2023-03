Vĩnh Long: Lãnh 20 năm tù vì mua bán ma túy

Ngày 10.3, TAND tỉnh Vĩnh Long xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Mùi Hoàng Phúc (25 tuổi, ngụ P.3, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long) 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Bị cáo Mùi Hoàng Phúc tại tòa NAM LONG

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ 50 ngày 4.10.2022, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Công an TP.Vĩnh Long làm nhiệm vụ tại khu vực P.9, TP.Vĩnh Long, phát hiện Phúc điều khiển xe máy BS 64B2 - 238.71 có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Khi thấy công an, Phúc liền ném một bao ni lông màu đen xuống đường. Lực lượng công an kiểm tra, phát hiện bên trong bao có 3 bịch ni lông chứa tinh thể rắn màu trắng, nghi là ma túy. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Phúc, công an thu giữ nhiều dụng cụ dùng để mua bán trái phép chất ma túy.

Theo kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long, chất rắn trong các bịch ni lông là ma túy loại heroin và methamphetamine (ma túy đá), tổng trọng lượng hơn 175 gram.

Quá trình điều tra, Phúc khai nhận số ma túy trên Phúc mua của một người lạ mặt với giá 16 triệu đồng, sau đó phân lẻ bán cho nhiều người để kiếm lời.

Tại tòa, Phúc đã thừa nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng nên HĐXX đã tuyên phạt Phúc mức án như trên.