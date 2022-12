Vĩnh Long: Ngày cuối tuần, công an đến nhà cấp CCCD gắn chip cho người già, yếu

Ngày 4.12, Công an TP.Vĩnh Long (Vĩnh Long) đến tận nhà người già, yếu đi lại khó khăn để thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử cho công dân.

Đây là hoạt động nằm trong đợt cao điểm 90 ngày, đêm triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai thi hành luật Cư trú năm 2020 về việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31.12.2022 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn.

Theo đó, Công an TP.Vĩnh Long đã triển khai nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp CCCD có gắn chip cho 100% công dân trên địa bàn từ đủ 14 tuổi trở lên, đồng thời cấp định danh điện tử và hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng công dân số VNeID.





Với phương châm “dân cần, dân khó, có công an”, cán bộ chiến sĩ Công an TP.Vĩnh Long đã làm việc vào ngày cuối tuần đến tận nhà người già yếu để thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chip điện tử cho người người già yếu, khuyết tật không thể tự đi lại. Cụ thể, trong hai ngày 3 và 4.12, Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP.Vĩnh Long đã phối hợp với Công an P.1 và P.3 cấp căn cước cho trên 10 người già, yếu trên địa bàn.

Một cán bộ Công an TP.Vĩnh Long cho biết, trong quá trình thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho người già gặp rất nhiều khó khăn, có trường hợp phải mất nhiều giờ đồng hồ mới có thể hoàn thành. Thậm chí phải quay lại lần thứ hai mới có thể hoàn thành. Sự tận tâm và kiên trì của cán bộ làm nhiệm vụ đã nhận được sự cảm mến của nhiều người dân.