Vĩnh Long: 'Nghĩa tình Duyên Hải' trao 1,54 tỉ đồng an sinh xã hội

Tối 18.12, tại phường Duyên Hải, tỉnh Vĩnh Long, Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) và Công ty Nhiệt điện Duyên Hải tổ chức chương trình "Nghĩa tình Duyên Hải" năm 2025. Ban tổ chức đã trao tặng 340 phần quà và suất học bổng, tổng trị giá 360 triệu đồng cho các gia đình chính sách, hộ khó khăn và học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Đặc biệt, tại chương trình, EVNGENCO1 đã trao hỗ trợ 1,2 tỉ đồng để xây dựng 20 căn nhà Đại đoàn kết (mỗi căn trị giá 60 triệu đồng), giúp các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn ổn định nơi ở.

Ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long (giữa) và ông Lê Hải Đăng, Tổng giám đốc EVNGENCO1 (thứ hai từ phải qua) trao hỗ trợ kinh phí xây nhà Đại đoàn kết cho địa phương ẢNH: GIA HÀO

Tiền thân của chương trình "Nghĩa tình Duyên Hải" là chương trình "Thắp sáng ước mơ", được tổ chức lần đầu năm 2012. Đây là hoạt động an sinh xã hội thường niên của EVNGENCO1 và Công ty Nhiệt điện Duyên Hải. Qua 11 năm triển khai, chương trình đã trao tặng hàng chục tỉ đồng cho công tác an sinh xã hội, qua đó khẳng định cam kết của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng chính quyền địa phương chăm lo đời sống nhân dân, gắn liền nhiệm vụ bảo đảm an ninh năng lượng với trách nhiệm xã hội.

Ông Ngô Văn Sỹ, Giám đốc Công ty Nhiệt điện Duyên Hải (thứ 4 từ trái qua) và ông Dương Văn Triệu, Bí thư Đảng ủy phường Duyên Hải trao các suất học bổng cho các trường học trên địa bàn ẢNH: ĐÌNH TUYỂN

Trung tâm Điện lực Duyên Hải là một trong những trung tâm điện lực trọng điểm quốc gia, với tổng công suất đạt 4.498 MW. Trong đó, 3 nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1, Duyên Hải 3 và Duyên Hải 3 Mở rộng có tổng công suất 3.178 MW, do EVN và EVNGENCO1 đầu tư, hiện được Công ty Nhiệt điện Duyên Hải trực tiếp quản lý, vận hành.

Sau hơn 10 năm hoạt động đến nay, các nhà máy của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã sản xuất hơn 126 tỉ kWh điện, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh năng lượng cho khu vực phía Nam và hệ thống điện quốc gia. Song song đó, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải cũng đã đóng góp hơn 11.477 tỉ đồng vào ngân sách địa phương, tạo việc làm ổn định cho hơn 1.200 người lao động; đồng thời đóng góp hơn 61 tỉ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội.