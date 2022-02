Vĩnh Long: Người dân du xuân mùng 4 tết phải nhường đường cho… triều cường

Sáng 4.2 (mùng 4 tết), do triều cường dâng cao nên hàng ngàn người dân và phương tiện đã gặp nhiều khó khăn khi lưu thông trên QL53, đoạn qua địa phận ấp An Hiệp, xã Long An, H.Long Hồ, Vĩnh Long.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, gần 1 km tại khu vực trên đã bị nước sông nhấn chìm, khiến người đi đường không thể phân biệt được đâu là đường để di chuyển. Mọi người phải di chuyển chậm, vừa đi, vừa dò đường để tránh sụp lề.





Anh Phan Hoàng Thân (ngụ H.Vũng Liêm, Vĩnh Long) cho biết, đây là đoạn đường thường xuyên ngập nước, nhưng không hiểu vì sao nhiều năm nay chính quyền không nâng cấp. Lần nào đi ngang qua đây đúng lúc triều cường cũng bị ngập. “Hôm nay, tôi cùng gia đình đi thăm viếng họ hàng. Khi ngang qua đây phải dẫn bộ vì sợ chạy sụp lề sẽ ướt hết đồ và nguy hiểm. Mong năm mới chính quyền nâng cấp đoạn quốc lộ này để người dân di chuyển qua lại thuận tiện hơn”, anh Thân mong muốn.

Tại khu vực ngập nước này, có đoạn ngập sâu gần 0,5 m. Do triều cường lên cao vào giờ cao điểm nên có rất nhiều phương tiện, nhất là xe máy, lưu thông không được. Có nhiều người cố gắng chạy qua, nhưng xe bị chết máy, phải dẫn bộ. Đoạn đường qua khu vực lại rất hẹp nên xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông cục bộ.