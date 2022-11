Vĩnh Long: Nhân viên giao hàng hoang báo tin bị cướp

Ngày 12.11, Công an xã Phú Đức (H.Long Hồ, Vĩnh Long) cho biết, vừa tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với P.M.T. (29 tuổi, ngụ xã Phú Đức, H.Long Hồ) về hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan tổ chức có thẩm quyền. P.M.T. lấy tiền giao hàng đi trả nợ rồi đến công an hoang báo bị cướp.

Theo hồ sơ của công an, khoảng 17 giờ ngày 9.11, T. đến Công an xã Long An (H.Long Hồ) trình báo bị cướp tài sản trong lúc đi làm về trên đoạn đường liên xã Phú Đức - Long An (H.Long Hồ). Đồng thời, T. điện thoại báo cho quản lý công ty giao hàng nhanh ở xã Long An, nơi T. đang làm việc.

Ngay sau đó, cả 2 đến cơ quan công an trình báo vụ việc. Qua xác minh, nơi xảy ra vụ việc thuộc địa phận xã Phú Đức nên Công an xã Long An chuyển hồ sơ đến Công an xã Phú Đức giải quyết.





Tại cơ quan công an, T. khai nhận khi đang điều khiển xe máy BS 64B1 - 593.32 lưu thông trên đoạn đường từ xã Phú Đức đến xã Long An thì bị 4 thanh niên chặn đường và dùng dao đe dọa cướp số tiền gần 30 triệu đồng. Số tiền bị mất là tiền hàng T. giao cho khách trong một ngày và trên đường đem tiền về nộp cho quản lý công ty thì bị cướp.

Vào cuộc xác minh, công an phát hiện nhiều điểm bất thường nên tiến hành làm việc với T. Qua làm việc, T. thừa nhận việc bị cướp trên là giả, không đúng sự thật. Mục đích của T. là lấy số tiền trên để trả nợ cá nhân.

Xét thấy, hành vi hoang báo bị cướp của T. gây mất an ninh trật tự tại địa phương, gây hoang mang, lo lắng cho người dân, Công an xã Phú Đức đã đề xuất Chủ tịch UBND xã Phú Đức ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với P.M.T số tiền 2,5 triệu đồng về hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan tổ chức có thẩm quyền và cho ký cam kết, không tái phạm.