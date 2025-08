Vĩnh Long: Ô tô tông xe chở rác khiến 2 người tử vong tại chỗ

Sáng 5.8, Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa ô tô và xe chở rác khiến 2 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ Ảnh: Nam Long

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ 40 cùng ngày, anh T.N.T (36 tuổi, ở xã Trung Thành, Vĩnh Long) điều khiển xe chở rác BS 64A - 197.21 chở theo 2 người cùng ở Vĩnh Long. Khi xe đi đến đoạn thuộc Km 2044 + H8 trên QL1 (thuộc xã Phú Quới, Vĩnh Long - trước đây là xã Hòa Phú, H.Long Hồ, Vĩnh Long) thì dừng bên lề phải hướng Cần Thơ - Vĩnh Long để lấy rác.

Lúc này, bất ngờ ô tô BS 64A - 318.71 do anh L.T.H (24 tuổi, ở P.Long Châu, Vĩnh Long) điều khiển chở theo anh S.H.T (22 tuổi, ở P.Rạch Giá, An Giang) và anh N.P.D (22 tuổi, ở xã Cù Lao Giêng, An Giang) lưu thông cùng chiều, va chạm vào phần đuôi xe tải chở rác.

Vụ tai nạn đang được Công an tỉnh Vĩnh Long điều tra làm rõ Ảnh: Nam Long

Cú va chạm cực mạnh khiến anh H. bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Anh T. và anh D. tử vong tại chỗ.

Nguyên nhân vụ tai nạn làm 2 người tử vong, 1 người bị thương đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra, làm rõ.