Vĩnh Long tạo đà bứt phá du lịch

Khai thác hiệu quả tiềm năng và lợi thế du lịch

Có thể nói, Vĩnh Long là địa phương hội tụ đầy đủ các yếu tố đặc trưng của vùng đồng bằng sông Cửu Long: sông nước, miệt vườn, biển, làng nghề và văn hóa đa dân tộc. Đây chính là nền tảng quan trọng để tỉnh phát triển các sản phẩm du lịch có chiều sâu, giàu bản sắc, tạo sự khác biệt và nâng cao năng lực cạnh tranh trong xu thế phát triển du lịch hiện nay.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long, sau sáp nhập, Vĩnh Long có hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, những vườn cây ăn trái trù phú, các cù lao xanh mát cùng vùng biển, cửa sông và hệ sinh thái rừng ngập mặn đặc trưng. Vĩnh Long sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng, tạo điều kiện thuận lợi phát triển các loại hình du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng, du lịch đường sông và du lịch trải nghiệm gắn với môi trường tự nhiên trên nền tảng tăng trưởng xanh.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long ký kết hợp tác với doanh nghiệp lữ hành ẢNH: NAM LONG

Bên cạnh đó, Vĩnh Long còn có kho tàng di sản văn hóa phong phú với 3 bảo vật quốc gia, 18 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, 1 di sản được UNESCO ghi danh là Đờn ca tài tử Nam bộ cùng 214 di tích được xếp hạng. Không gian văn hóa đa dân tộc Kinh - Khmer - Hoa, hệ thống lễ hội truyền thống, nghệ thuật dân gian đặc sắc, ẩm thực phong phú và hơn 70 làng nghề truyền thống đã tạo nên những giá trị riêng có, góp phần hình thành bản sắc du lịch độc đáo của tỉnh.

Hệ thống hạ tầng và cơ sở vật chất phục vụ du lịch tại Vĩnh Long ngày càng được quan tâm đầu tư, phát triển. Toàn tỉnh hiện có 66 doanh nghiệp lữ hành được cấp phép hoạt động, 359 cơ sở lưu trú du lịch, 13 khu, điểm du lịch, 43 cơ sở dịch vụ đạt chuẩn phục vụ khách du lịch, 26 điểm du lịch tiêu biểu Đồng bằng sông Cửu Long, cùng nhiều sản phẩm OCOP gắn với du lịch đang từng bước khẳng định sức hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.

Đoàn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long tham quan, trải nghiệm các sản phẩm du lịch đặc trưng trên sông Hàm Luông, phường Bến Tre ẢNH: NAM LONG

Ký kết với doanh nghiệp lữ hành

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức lễ ký kết hợp tác phát triển du lịch giữa UBND tỉnh với Công ty cổ phần du lịch Vietravel. Việc tăng cường liên kết giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp lữ hành có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc xúc tiến đầu tư du lịch, xây dựng sản phẩm mới, mở rộng thị trường khách, truyền thông quảng bá và nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến.

Bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, khẳng định việc ký kết hợp tác với doanh nghiệp lữ hành có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh tỉnh đang tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về tài nguyên du lịch, văn hóa, sinh thái, ẩm thực và nông nghiệp. Tỉnh kỳ vọng sự đồng hành của một doanh nghiệp lữ hành hàng đầu cả nước sẽ góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường khách, tăng cường xúc tiến quảng bá và từng bước đưa Vĩnh Long trở thành điểm đến hấp dẫn của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Du khách tham quan điểm du lịch tại phường Bến Tre ẢNH: NAM LONG

Tại lễ ký kết hợp tác, các đại biểu đã thảo luận và đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường liên kết xây dựng sản phẩm du lịch, kết nối các tuyến, điểm du lịch, mở rộng thị trường khách và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của du khách nói chung và các phân khúc khách của doanh nghiệp lữ hành nói riêng. Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp du lịch của tỉnh gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường kết nối với các doanh nghiệp lữ hành, cung cấp sản phẩm du lịch…; qua đó cùng nghiên cứu, xây dựng những sản phẩm du lịch mang đậm bản sắc văn hóa địa phương, khai thác hiệu quả tiềm năng và lợi thế của từng vùng, từng địa phương trong tỉnh.

Vĩnh Long thúc đẩy sản phẩm du lịch sông nước, miệt vườn ở tỉnh ẢNH: NAM LONG

Tỉnh xác định quan điểm lấy người dân làm chủ thể, doanh nghiệp làm động lực và khách du lịch làm trung tâm, hướng mọi chính sách, hoạt động vào việc tạo ra sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm tốt nhất cho du khách, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân.