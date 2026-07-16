Vĩnh Long ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào môi trường làm việc khối chính quyền

Đó là nhấn mạnh của ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, tại Hội thảo "Chuyển đổi trí tuệ nhân tạo và nâng cao năng suất lao động với môi trường làm việc hiện đại, bảo mật cho khối chính quyền tỉnh Vĩnh Long", do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long tổ chức ngày 16.7.

Ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, phát biểu tại hội thảo ẢNH: NAM LONG

Ông Nguyễn Quỳnh Thiện cho biết trí tuệ nhân tạo đang phát triển rất nhanh và tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Trong khu vực công, AI đang từng bước trở thành công cụ hỗ trợ cán bộ, công chức tổng hợp thông tin, phân tích dữ liệu, soạn thảo văn bản, xây dựng báo cáo, theo dõi nhiệm vụ, xử lý công việc và tham mưu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

"Nếu được sử dụng đúng cách, AI có thể giảm các thao tác thủ công, rút ngắn thời gian xử lý công việc, nâng cao chất lượng tham mưu và phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn", ông Nguyễn Quỳnh Thiện nhấn mạnh.

Đại diện Công an tỉnh Vĩnh Long thông qua tham luận nhận diện các nguy cơ, rủi ro về an toàn, an ninh thông tin; đề xuất giải pháp bảo vệ dữ liệu, thông tin trong quá trình sử dụng các nền tảng, công cụ trí tuệ nhân tạo tại cơ quan nhà nước của tỉnh ẢNH: NAM LONG

Thời gian qua, tỉnh Vĩnh Long đã tích cực triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; ban hành kế hoạch 90 ngày triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác quản lý, điều hành năm 2026. Đây là bước đi thể hiện quyết tâm nhằm đưa AI vào công việc hằng ngày của cơ quan nhà nước, theo hướng thiết thực, có kiểm soát và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cập nhật xu hướng phát triển của AI; tiềm năng, cơ hội và những vấn đề đặt ra trong quá trình ứng dụng AI phục vụ hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước; nhận diện các nguy cơ, rủi ro về an toàn, an ninh thông tin; đề xuất nguyên tắc và giải pháp bảo vệ dữ liệu, thông tin trong quá trình sử dụng các nền tảng, công cụ trí tuệ nhân tạo tại cơ quan nhà nước.

Trong đó, đại biểu tập trung góp ý các nhóm nội dung trọng tâm: Giới thiệu các công cụ, nền tảng và giải pháp AI hỗ trợ công tác tham mưu, tổng hợp, soạn thảo văn bản, quản lý, điều hành và xử lý công việc; giải pháp công nghệ nâng cao năng suất lao động, hỗ trợ cộng tác, quản lý dữ liệu và bảo đảm an toàn, bảo mật trong môi trường làm việc số; nhu cầu đào tạo, khả năng triển khai thí điểm và phương án mở rộng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.