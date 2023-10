Vĩnh Long: Xe máy va chạm dải phân cách, 1 người tử vong tại chỗ

Chiều tối 1.10, tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị đang phối hợp các đội nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh và Công an TP.Vĩnh Long điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên QL53 khiến 1 người tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại chỗ NAM LONG

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ cùng ngày, ông H.H.L (51 tuổi, ngụ xã Phước Hậu, H.Long Hồ, Vĩnh Long) chạy xe máy biển số 64B2 - 416.31 trên QL53, theo hướng Trà Vinh đi Vĩnh Long. Khi đến đoạn thuộc P.4, TP.Vĩnh Long, xe của ông L. bất ngờ va chạm vào dải phân cách cứng giữa đường khiến ông và xe ngã xuống đường. Cú va chạm mạnh khiến ông L. tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng.

Lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn NAM LONG

Sau khi tai nạn xảy ra, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Vĩnh Long đang trên đường đi làm nhiệm vụ đã dừng lại bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông và thông báo đến cơ quan chức năng.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long nhanh chóng có mặt, phối hợp các đội nghiệp vụ và Công an TP.Vĩnh Long tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn làm 1 người tử vong tại chỗ.