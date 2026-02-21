Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Vĩnh Long: Xử phạt người livestream xúc phạm công an xã

Nam Long
Nam Long
21/02/2026 22:27 GMT+7

Công an xã Cái Nhum (Vĩnh Long) vừa lập biên bản, tham mưu xử phạt một trường hợp livestream trên Facebook xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Ngày 21.2, tin từ Công an xã Cái Nhum (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đã mời ông Đ.N.T (ở ấp An Hội, xã Tân Long Hội, Vĩnh Long) để làm việc liên quan đến hành vi phát trực tiếp (livestream) trên mạng xã hội Facebook có nội dung xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Vĩnh Long: Xử phạt người livestream xúc phạm công an xã- Ảnh 1.

Cơ quan công an làm việc với ông Đ.N.T

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo đó, ngày 9.2, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Cái Nhum phát hiện một tài khoản Facebook cá nhân livestream có nội dung xúc phạm uy tín của Công an xã Cái Nhum và danh dự, nhân phẩm của chỉ huy công an xã nên tiến hành xác minh, củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ hành vi vi phạm.

Công an xã Cái Nhum xác định ông Đ.N.T là người thực hiện hành vi nên mời làm việc. Cơ quan công an xác định hành vi của ông T. đã vi phạm Nghị định 15/2020/NĐ-CP, ngày 3.2.2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Công an xã Cái Nhum đã lập biên bản vi phạm hành chính, củng cố hồ sơ, tham mưu Chủ tịch UBND xã xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T. 7,5 triệu đồng.

Công an xã Cái Nhum khuyến cáo người dân khi sử dụng mạng xã hội cần nâng cao ý thức trách nhiệm, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, tuyệt đối không đăng tải các thông tin xấu, độc, sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, chia sẻ thông tin từ các trang thông tin chính thống, góp phần lan tỏa các thông tin tích cực, xây dựng môi trường mạng lành mạnh, văn minh.

Khám phá thêm chủ đề

xúc phạm LIVESTREAM Vĩnh Long Facebook mạng xã hội xử phạt
