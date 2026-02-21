Vĩnh Long: Xử phạt người livestream xúc phạm công an xã

Ngày 21.2, tin từ Công an xã Cái Nhum (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đã mời ông Đ.N.T (ở ấp An Hội, xã Tân Long Hội, Vĩnh Long) để làm việc liên quan đến hành vi phát trực tiếp (livestream) trên mạng xã hội Facebook có nội dung xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Cơ quan công an làm việc với ông Đ.N.T ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo đó, ngày 9.2, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Cái Nhum phát hiện một tài khoản Facebook cá nhân livestream có nội dung xúc phạm uy tín của Công an xã Cái Nhum và danh dự, nhân phẩm của chỉ huy công an xã nên tiến hành xác minh, củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ hành vi vi phạm.

Công an xã Cái Nhum xác định ông Đ.N.T là người thực hiện hành vi nên mời làm việc. Cơ quan công an xác định hành vi của ông T. đã vi phạm Nghị định 15/2020/NĐ-CP, ngày 3.2.2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Công an xã Cái Nhum đã lập biên bản vi phạm hành chính, củng cố hồ sơ, tham mưu Chủ tịch UBND xã xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T. 7,5 triệu đồng.