Vĩnh Long: Xử phạt nhà xe Duy Quý 28 triệu đồng vì đón khách trái phép

Xe hợp đồng "núp bóng" rước khách lẻ

Theo Quyết định số 797/QĐ-XPHC do bà Đoàn Thị Ngọc Hà, Phó chủ tịch UBND xã Bình Đại (tỉnh Vĩnh Long) ký ngày 29.4.2026, Công ty TNHH Duy Quý (trụ sở chính tại tỉnh Đồng Tháp, điểm kinh doanh tại xã Bình Đại, tỉnh Vĩnh Long) bị xử phạt số tiền 28 triệu đồng.

Chính quyền xã Bình Đại lập biên bản hành vi vi phạm của nhà xe Duy Quý - Thảo Châu ẢNH: MINH NHÂN

Trước đó, trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Công ty TNHH Duy Quý (nhà xe Duy Quý - Thảo Châu chạy tuyến Bình Đại - TP.HCM) đã biến địa điểm kinh doanh tại đường Bà Nhựt (ấp Bình Đại 2, xã Bình Đại, tỉnh Vĩnh Long) thành tụ điểm đón khách trái phép.

Cụ thể, chiều 7.4, xe khách biển số 63B-008.12 dù mang phù hiệu "Xe hợp đồng" nhưng đã đón 7 hành khách lẻ tại địa điểm này. Sáng 15.4, xe khách biển số 63H-048.73 tiếp tục lặp lại hành vi tương tự khi đón 3 hành khách lẻ tại đây.

Những hành vi này vi phạm Nghị định 336/2025/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ. Chính quyền xã đã yêu cầu doanh nghiệp phải khắc phục ngay lỗi vi phạm sau khi lập biên bản.

Liên tục tái phạm

Đáng chú ý, dù đã có quyết định xử phạt, song nhà xe Duy Quý vẫn tái phạm. Bà Đoàn Thị Ngọc Hà, Phó chủ tịch UBND xã Bình Đại thông tin thêm, sau gần 10 ngày nhà xe Duy Quý - Thảo Châu nghỉ chạy, ngày 28.4, khi nhà xe này hoạt động trở lại, lực lượng chức năng đã tiếp tục lập thêm biên bản vi phạm với lỗi tương tự để củng cố hồ sơ xử lý.

"UBND xã Bình Đại sẽ tiếp tục xử phạt đối với việc tái phạm của nhà xe Duy Quý - Thảo Châu, nếu mức xử phạt vượt thẩm quyền, xã sẽ kiến nghị tỉnh Vĩnh Long xử lý theo thẩm quyền", bà Hà cho hay.

Tổ kiểm tra của UBND xã Bình Đại làm việc với đại diện Công ty TNHH Duy Quý ẢNH: MINH NHÂN

Trước đó, UBND tỉnh Vĩnh Long cũng đã ban hành Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 23.4.2026 nhằm tăng cường kiểm tra, xử lý phương tiện kinh doanh vận tải hành khách hoạt động không đúng quy định và các loại hình "xe trá hình tuyến cố định".

Theo kế hoạch này, chính quyền cấp xã có trách nhiệm phối hợp với Công an và Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long để quản lý chặt chẽ địa bàn, không để tái diễn hoặc phát sinh mới tình trạng "xe dù, bến cóc", "xe hợp đồng trá hình tuyến cố định". Những đơn vị cố tình dùng hợp đồng vận chuyển mang tính hình thức để thu tiền lẻ của khách sẽ bị xử lý nhằm tạo môi trường cạnh tranh công bằng cho các doanh nghiệp vận tải.

An ninh trật tự khu vực đường Bà Nhựt trở nên phức tạp từ khi nhà xe Duy Quý - Thảo Châu hoạt động khai thác tuyến Bình Đại - TP.HCM ẢNH: MINH NHÂN

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, hôm nay 5.5, các xe hợp đồng của nhà xe Duy Quý - Thảo Châu (Công ty TNHH Duy Quý) vẫn khai thác tuyến cố định Vĩnh Long - TP.HCM gồm các tuyến Giồng Trôm - Bến Tre - TP.HCM và Bình Đại - TP.HCM như bình thường.