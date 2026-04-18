Kinh tế

Vinhomes công bố lãi suất ưu đãi chưa từng có

Hà Khanh
18/04/2026 07:56 GMT+7

Công ty CP Vinhomes vừa công bố chương trình siêu hỗ trợ lãi suất (LS) từ 0 - 6%/năm trong vòng 5 năm cho khách mua nhà từ 20.4 - 20.7. Đây là ưu đãi chưa từng có từ chủ đầu tư nhằm chia sẻ áp lực tài chính với khách hàng, đồng thời tạo đòn bẩy mạnh mẽ kích cầu thị trường, đón đầu chu kỳ phát triển mới.

Chính sách siêu hỗ trợ LS áp dụng đồng loạt cho tất cả dự án Vinhomes đang bán trên toàn quốc đến hết ngày 20.7. Khách hàng đã mua nhà từ ngày 1.1 trở lại đây theo chính sách hỗ trợ LS cũng được hỗ trợ tương ứng. Cụ thể, khách mua nhà Vinhomes theo chính sách hỗ trợ LS sẽ được cố định LS lên tới 5 năm với mức trần tối đa khoảng 6%/năm.

Tùy vào nhu cầu và khả năng tài chính, khách hàng có thể linh hoạt chọn một trong 5 gói hỗ trợ. Trong đó, gói 18 tháng được miễn lãi hoàn toàn. 4 gói còn lại tùy theo mức vay là 70% hay 80% giá trị sản phẩm - khách hàng chỉ phải trả thêm so với giá cơ sở (theo phương án thanh toán tiến độ chuẩn), tương ứng là 4,5 - 5% (24 tháng); 9 - 11% (30 tháng); 16 - 18% (36 tháng) và 25 - 30% (60 tháng). Đặc biệt, các gói vay từ 18 - 36 tháng, sau khi hết thời gian ưu đãi LS cố định, thay vì bị thả nổi theo thị trường, khách mua nhà sẽ được Vinhomes hỗ trợ tiếp sức thêm tới 2 năm với mức khóa trần tối đa chỉ 9%/năm. Toàn bộ phần chênh lệch LS phát sinh sẽ do Vinhomes chi trả.

Việc Vinhomes chủ động nâng cấp chính sách hỗ trợ LS đã công bố ngày 20.3 (khóa trần 9%/năm) về mức trần LS khoảng 6% cho tất cả các kỳ hạn hỗ trợ LS cho thấy tinh thần chia sẻ và cam kết đồng hành lâu dài với các khách hàng. Trong bối cảnh LS tăng cao, biến động khó lường, chương trình siêu ưu đãi của Vinhomes không chỉ cung cấp "phao bảo hiểm rủi ro" tốt nhất mà còn là cơ hội hiếm có để khách hàng sở hữu tài sản thực, pháp lý đầy đủ, giá cả hợp lý với lộ trình tài chính rõ ràng và dài hạn. Với thị trường, chương trình mới của Vinhomes là bước tiến đột phá, tạo lập tâm lý vững vàng cho người mua, đồng thời là đòn bẩy thúc đẩy thanh khoản, kéo thị trường tiếp tục đi lên theo xu hướng tích cực.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
