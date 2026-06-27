Vinmec lập quỹ 280 tỉ đồng hỗ trợ các ca phẫu thuật robot

"Hệ thống Trung tâm phẫu thuật robot công nghệ cao được triển khai với mô hình đa kết nối: kết nối chuyên gia, kết nối bệnh viện và kết nối các đối tác công nghệ hàng đầu thế giới trong cùng một hệ sinh thái", GS-TS Trần Trung Dũng, Tổng giám đốc Hệ thống y tế Vinmec, cho biết tại lễ khai trương hệ thống Trung tâm phẫu thuật robot công nghệ cao diễn ra sáng 27.6, tại Hà Nội.

Robot được vận hành bởi đội ngũ nhân lực giỏi nâng cao độ chính xác của từng quyết định chuyên môn ẢNH: BTC

Điểm khác biệt nổi bật của hệ thống trung tâm này là mô hình hệ sinh thái robot đa kết nối, triển khai đồng bộ nhiều robot phẫu thuật hàng đầu thế giới trong một nền tảng vận hành thống nhất, kết nối giữa các bệnh viện trên toàn hệ thống.

Trong đó, Bệnh viện đa khoa Vinmec Times City giữ vai trò trung tâm điều phối chuyên môn, liên kết với các trung tâm Phẫu thuật robot tại Vinmec Smart city, Vinmec Đà Nẵng, Vinmec Central Park, Vinmec Cần Thơ và các bệnh viện khác trong hệ thống.

Trong lĩnh vực thần kinh - cột sống, tổ hợp công nghệ robot cung cấp khả năng dẫn đường, định vị và kiểm chứng hình ảnh theo thời gian thực ngay trong quá trình phẫu thuật. Nhờ đó, phẫu thuật viên tiếp cận chính xác các cấu trúc giải phẫu phức tạp, nâng cao độ an toàn và giảm thiểu nguy cơ biến chứng trong các can thiệp kỹ thuật cao.

Trong lĩnh vực ngoại tổng quát, kết hợp này cho phép phẫu thuật viên tiếp cận hiệu quả các vị trí giải phẫu sâu, thực hiện các thao tác tinh vi trong không gian hẹp với độ chính xác cao. Trong đó, hệ thống robot Toumai MT-1000 mở ra khả năng phẫu thuật từ xa trên nền tảng kết nối 5G.

Theo GS Dũng, Vinmec phát triển mô hình phẫu thuật robot "3 trong 1": cá thể hóa - tự động hóa - chuẩn hóa. Người bệnh được xây dựng kế hoạch điều trị riêng biệt trên nền tảng dựng hình và mô phỏng 3D trước phẫu thuật; được hỗ trợ bởi hệ sinh thái robot tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trong quá trình phẫu thuật; được tiếp cận quy trình điều trị theo các chuẩn mực quốc tế về đào tạo, nghiên cứu và thực hành lâm sàng.

Đội ngũ chuyên gia được đào tạo bài bản, trải qua các chương trình sát hạch nghiêm ngặt và sở hữu các chứng chỉ phẫu thuật robot quốc tế.

GS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, đánh giá, giá trị của một công nghệ không nằm ở độ phức tạp của thiết bị, mà ở lợi ích cụ thể đem lại cho người bệnh: can thiệp chính xác hơn, ít xâm lấn hơn, phục hồi sớm hơn và mở thêm cơ hội sống với chất lượng tốt hơn. Robot không thay thế người thầy thuốc. Nhưng khi được vận hành bởi đội ngũ chuyên gia giỏi sẽ nâng cao độ chính xác của từng quyết định chuyên môn.

Tại buổi lễ, Vinmec cũng công bố chính thức thành lập Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân phẫu thuật robot với nguồn tài trợ 280 tỉ đồng từ Tập đoàn Vingroup, hỗ trợ chi phí trợ phụ, vật tư tiêu hao, góp phần giảm chi phí phẫu thuật robot.