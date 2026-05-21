Nhận biết sớm dấu hiệu bệnh cong vẹo cột sống ở trẻ em

Tiến sĩ, bác sĩ Phan Trọng Hậu, Chủ nhiệm khoa Chấn thương và chỉnh hình cột sống, Viện Chấn thương chỉnh hình (Bệnh viện T.Ư Quân đội 108), cho biết cong vẹo cột sống là bệnh lý ảnh hưởng trực tiếp đến cấu trúc và hình dáng sinh lý của cơ thể trẻ. Điều đáng lo ngại là nhiều trường hợp diễn tiến âm thầm trong thời gian dài nên dễ bị gia đình bỏ sót.

Cong vẹo cột sống cần được khám sớm, tránh gây biến dạng cột sống, biến dạng lồng ngực ẢNH: BÍCH NGỌC

Không ít trẻ đến khám khi cột sống đã biến dạng rõ rệt, lồng ngực lệch, ảnh hưởng đến chức năng hô hấp và sinh hoạt hằng ngày.

Theo bác sĩ Hậu, các phụ huynh cần đặc biệt lưu ý cho trẻ đi khám khi thấy vóc dáng của con xuất hiện các biểu hiện như hai vai lệch nhau, đầu nghiêng sang một bên, một bên bả vai nhô cao, hai chân không đều, hông lệch hoặc xương sườn hai bên mất cân đối.

Nhiều trường hợp trẻ mặc quần áo không cân hoặc dáng đi bất thường do cong vẹo cột sống nhưng không được đưa đi kiểm tra sớm.

Nếu không được can thiệp kịp thời, cong vẹo cột sống có thể tiến triển nặng theo thời gian, gây biến dạng cột sống, biến dạng lồng ngực, ảnh hưởng đến sự phát triển của phổi và các cơ quan nội tạng.

Ở mức độ nặng, trẻ có nguy cơ suy hô hấp, suy giảm chất lượng sống và phải trải qua những ca phẫu thuật phức tạp. Không chỉ ảnh hưởng sức khỏe thể chất, bệnh còn khiến nhiều trẻ mặc cảm, tự ti trong học tập và giao tiếp xã hội do thay đổi ngoại hình.

"Việc phát hiện sớm có ý nghĩa rất quan trọng bởi nhiều trường hợp có thể kiểm soát hiệu quả nếu được theo dõi và điều trị đúng thời điểm, hạn chế nguy cơ phải phẫu thuật lớn sau này", chuyên gia về chấn thương và chỉnh hình cột sống, cho biết.