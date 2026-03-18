Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Sai lầm khi trị đau cổ vai gáy có thể gây liệt

Liên Châu
18/03/2026 16:13 GMT+7

Sau các đợt trị liệu, cạo gió 'chữa' bệnh đau cổ vai gáy, nữ bệnh nhân, là chủ một tài khoản mạng xã hội khá nổi tiếng, bị đau dữ dội, không thể xoay người, yếu vận động tay. Tại Bệnh viện đại học Y dược (Linh Đàm, Hà Nội), bệnh nhân được phát hiện thoát vị đĩa đệm cột sống cổ mức nguy hiểm.

Theo chia sẻ của bệnh nhân M.L.H, chủ một tài khoản mạng xã hội với khá nhiều người theo dõi, trước khi được khám, phẫu thuật điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống cổ tại Bệnh viện đại học Y dược (cơ sở Linh Đàm, Hà Nội), bản thân chị có đau lưng, sau đó xuất hiện đau cổ vai gáy

Đau cổ vai gáy do thoát vị đĩa đệm cột sống cổ có nguy cơ gây tổn thương tủy sống, liệt vận động

ẢNH: BỆNH VIỆN CUNG CẤP

Mỗi khi đau, chị được người thân đánh gió nhẹ, dọc theo những chỗ đau, và thấy dễ chịu hơn. Tuy nhiên, sau đó mức độ đau tăng lên, cạo gió không đỡ, chị đã đến các phòng khám y học cổ truyền gần nhà, được bấm huyệt và châm cứu. Dù vậy, đau cổ vai gáy vẫn tăng dần và quá ngưỡng chịu đựng.

Tình trạng đau khiến chị không thể xoay người, không tự ngồi dậy. Chị cho biết: "tư thế nào cũng rất đau, cứ nhấp lên một cái là cái cổ đau không thể chịu đựng được".

Qua  khám và các hình ảnh chụp chẩn đoán tại Bệnh viện đại học Y dược, bệnh nhân được bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật cột sống chẩn đoán bị thoát vị đĩa đệm cổ, chèn tủy sống, nguy cơ bị liệt rất cao, nếu không điều trị, chỉ định phẫu thuật.

Đĩa đệm cột sống nhân tạo trong điều trị đau cổ vai gáy

Theo bệnh nhân H., sau mổ, tỉnh dậy khi hết gây mê, cảm giác đầu tiên là hết toàn bộ đau cổ vai gáy, hết đau tay, có thể quay được người, thấy rất dễ chịu. Trong khi trước mổ, là "tình trạng đau buốt, nhức. Đầu của mình nó quẹo sang một bên và cái tay thì quắp vào, không thể để thẳng ra được...".

PGS-TS, bác sĩ Nguyễn Lê Bảo Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện đại học Y dược, cơ sở Linh Đàm, người trực tiếp mổ cho bệnh nhân H., chia sẻ, trong mổ, bác sĩ phát hiện đĩa đệm cột sống cổ của người bệnh đã vỡ ra thành nhiều mảnh. Nếu như không mổ thì cũng không còn phương pháp nào để đĩa đệm này trở lại bình thường. Bệnh nhân được thay đĩa đệm cột sống cổ nhân tạo.

Theo bác sĩ Tiến, ca mổ cho bệnh nhân H. là một ca mổ cơ bản, trong phẫu thuật cột sống cổ trước. 

Các nghiên cứu, so sánh về thời gian dài sau mổ, giữa phương pháp thay đĩa đệm cột sống cổ và cố định cột sống ghép xương, thì kết quả sau mổ không thay đổi gì nhiều.

Nhưng với nhóm các bệnh nhân mổ cố định cột sống ghép xương, tỷ lệ bệnh nhân phải mổ tiếp hoặc phải quay lại để khám về đau cổ tái phát, đau tay tái phát cao hơn, nhóm được thay đĩa đệm cột sống nhân tạo. 

Người bệnh đau cổ vai gáy, đau cột sống cổ nên đi khám đúng chuyên khoa. Tùy tình trạng bệnh, các bác sĩ khám sẽ chỉ định, tư vấn về điều trị: tập luyện, phục hồi chức năng xoa bóp bấm huyệt, châm cứu, uống thuốc. 

"Chỉ mổ khi có chỉ định, chứ không phải cứ đau là mổ", bác sĩ Tiến lưu ý.

Theo chuyên gia phẫu thuật cột sống, tủy sống chạy dọc trong ống sống, có vai trò "nuôi" tứ chi. Khi tủy sống bị tổn thương do đĩa đệm cột sống thoát vị, chèn ép, sẽ mất khả năng cảm giác và vận động, thậm chí liệt vận động; liệt các cơ quan vùng chậu, dẫn đến táo bón, tiểu không kiểm soát phải đóng bỉm.

Tin liên quan

Thoát vị đĩa đệm, đau, cứng cột sống - kỹ thuật điều trị hiện đại

Theo thống kê, khoảng 35% người Việt mắc các bệnh về cột sống như thoát vị đĩa đệm; đau, vẹo cột sống… Người bệnh thường đi khám trễ khiến bệnh trở nặng. Nhiều trường hợp từ chối phẫu thuật do lo sợ di chứng, yếu liệt.

Cách giảm đau cổ - vai - gáy khi làm việc online

Khám phá thêm chủ đề

Nguyễn Lê Bảo Tiến hà nội Thoát vị đĩa đệm đau cổ vai gáy bệnh viện
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận