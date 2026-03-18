Sai lầm khi trị đau cổ vai gáy có thể gây liệt

Theo chia sẻ của bệnh nhân M.L.H, chủ một tài khoản mạng xã hội với khá nhiều người theo dõi, trước khi được khám, phẫu thuật điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống cổ tại Bệnh viện đại học Y dược (cơ sở Linh Đàm, Hà Nội), bản thân chị có đau lưng, sau đó xuất hiện đau cổ vai gáy.

Đau cổ vai gáy do thoát vị đĩa đệm cột sống cổ có nguy cơ gây tổn thương tủy sống, liệt vận động ẢNH: BỆNH VIỆN CUNG CẤP

Mỗi khi đau, chị được người thân đánh gió nhẹ, dọc theo những chỗ đau, và thấy dễ chịu hơn. Tuy nhiên, sau đó mức độ đau tăng lên, cạo gió không đỡ, chị đã đến các phòng khám y học cổ truyền gần nhà, được bấm huyệt và châm cứu. Dù vậy, đau cổ vai gáy vẫn tăng dần và quá ngưỡng chịu đựng.

Tình trạng đau khiến chị không thể xoay người, không tự ngồi dậy. Chị cho biết: "tư thế nào cũng rất đau, cứ nhấp lên một cái là cái cổ đau không thể chịu đựng được".

Qua khám và các hình ảnh chụp chẩn đoán tại Bệnh viện đại học Y dược, bệnh nhân được bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật cột sống chẩn đoán bị thoát vị đĩa đệm cổ, chèn tủy sống, nguy cơ bị liệt rất cao, nếu không điều trị, chỉ định phẫu thuật.

Đĩa đệm cột sống nhân tạo trong điều trị đau cổ vai gáy

Theo bệnh nhân H., sau mổ, tỉnh dậy khi hết gây mê, cảm giác đầu tiên là hết toàn bộ đau cổ vai gáy, hết đau tay, có thể quay được người, thấy rất dễ chịu. Trong khi trước mổ, là "tình trạng đau buốt, nhức. Đầu của mình nó quẹo sang một bên và cái tay thì quắp vào, không thể để thẳng ra được...".

PGS-TS, bác sĩ Nguyễn Lê Bảo Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện đại học Y dược, cơ sở Linh Đàm, người trực tiếp mổ cho bệnh nhân H., chia sẻ, trong mổ, bác sĩ phát hiện đĩa đệm cột sống cổ của người bệnh đã vỡ ra thành nhiều mảnh. Nếu như không mổ thì cũng không còn phương pháp nào để đĩa đệm này trở lại bình thường. Bệnh nhân được thay đĩa đệm cột sống cổ nhân tạo.

Theo bác sĩ Tiến, ca mổ cho bệnh nhân H. là một ca mổ cơ bản, trong phẫu thuật cột sống cổ trước.

Các nghiên cứu, so sánh về thời gian dài sau mổ, giữa phương pháp thay đĩa đệm cột sống cổ và cố định cột sống ghép xương, thì kết quả sau mổ không thay đổi gì nhiều.

Nhưng với nhóm các bệnh nhân mổ cố định cột sống ghép xương, tỷ lệ bệnh nhân phải mổ tiếp hoặc phải quay lại để khám về đau cổ tái phát, đau tay tái phát cao hơn, nhóm được thay đĩa đệm cột sống nhân tạo.

Người bệnh đau cổ vai gáy, đau cột sống cổ nên đi khám đúng chuyên khoa. Tùy tình trạng bệnh, các bác sĩ khám sẽ chỉ định, tư vấn về điều trị: tập luyện, phục hồi chức năng xoa bóp bấm huyệt, châm cứu, uống thuốc.

"Chỉ mổ khi có chỉ định, chứ không phải cứ đau là mổ", bác sĩ Tiến lưu ý.

Theo chuyên gia phẫu thuật cột sống, tủy sống chạy dọc trong ống sống, có vai trò "nuôi" tứ chi. Khi tủy sống bị tổn thương do đĩa đệm cột sống thoát vị, chèn ép, sẽ mất khả năng cảm giác và vận động, thậm chí liệt vận động; liệt các cơ quan vùng chậu, dẫn đến táo bón, tiểu không kiểm soát phải đóng bỉm.