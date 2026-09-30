Vinpearl đồng loạt khai trương hệ thống 'siêu điểm đến' tại Cần Giờ

Tâm điểm là "Kỳ quan Lễ hội giải trí toàn cầu" VinWonders Cần Giờ rộng 122 ha, quy tụ gần 300 trò chơi và 30 show diễn/ngày - số lượng nhiều nhất thế giới trong một quần thể công viên. Ba công viên Lễ hội Toàn cầu, Lễ hội Safari và Lễ hội Nước hội tụ những loại hình giải trí chưa từng có tại Việt Nam và quốc tế, đưa tinh hoa văn hóa, lễ hội và giải trí từ khắp các châu lục thành trải nghiệm sôi động suốt 365 ngày, kiến tạo một "vũ trụ lễ hội độc nhất vô nhị".

“Kỳ quan Lễ hội giải trí toàn cầu” VinWonders Cần Giờ - “vũ trụ lễ hội” rực rỡ và bất tận đang thành hình giữa Cần Giờ.

Sánh đôi cùng kỳ quan giải trí là bộ đôi tuyệt phẩm golf 36 hố quy mô 155 ha, mang dấu ấn của 2 tên tuổi lừng danh thế giới Robert Trent Jones II và Tiger Woods. Hai sân golf - 2 trường phái thiết kế danh tiếng, kiến tạo một tuyệt phẩm golf giữa thiên nhiên biển rừng Cần Giờ.

Giữa biển xanh, những tuyệt phẩm golf mang dấu ấn những tên tuổi hàng đầu thế giới mở ra cuộc chơi độc đáo dành cho giới thượng lưu

Đưa nghệ thuật lưu trú lên cấp độ trải nghiệm hoàn toàn mới là Vinpearl Dream Palace Hotel - mô hình khách sạn chủ đề chuẩn mực quốc tế lần đầu tiên được Vinpearl và VinWonders đưa tới Việt Nam. Theo chân Giáo sư Morgan, du khách "xuyên không" qua những thời đại và nền văn minh khác nhau, biến chính kỳ nghỉ thành một cuộc phiêu lưu kỳ thú xuyên thời gian.

Vinpearl Dream Palace Hotel dẫn lối du khách vào chuyến “xuyên không” qua những nền văn minh

Lấp đầy thế giới lưu trú đầy màu sắc là quần thể khách sạn boutique với sự hiện diện đầu tiên của các thương hiệu quốc tế Best Western, ibis, ibis Styles, JO&JOE… Cùng với đó là 137 biệt thự biển cao cấp, mang 2 phong cách kiến trúc Địa Trung Hải cổ điển và nhiệt đới phóng khoáng. Không gian biệt lập bên biển cùng hệ tiện ích 5 sao đồng bộ của khách sạn Dream Palace định hình phong cách nghỉ dưỡng đẳng cấp, đầy đặc quyền.

Bộ sưu tập boutique hotel mở ra không gian lưu trú đầy phong cách, mang những sắc màu quốc tế tới “siêu điểm đến” Cần Giờ.

Tiếp nối chuỗi công trình đẳng cấp tại Cần Giờ, Trung tâm Hội nghị - Nhà hát Sóng Xanh sẽ chính thức khai trương ngày 1.11.2027. Được tư vấn thiết kế bởi Gensler, tổ hợp rộng 7 ha nổi bật với Nhà hát Sóng Xanh quy mô 5.000 chỗ ngồi, lớn nhất Đông Nam Á và Trung tâm Hội nghị sức chứa gần 10.000 khách, đưa Cần Giờ trở thành sân khấu của những chương trình nghệ thuật đỉnh cao và đại sự kiện quốc tế.

Trung tâm Hội nghị - Nhà hát Sóng Xanh sẽ khai trương ngày 1/11/2027 sẵn sàng cho những đại cảnh nghệ thuật và sự kiện tầm vóc quốc tế

"Với Cần Giờ, chúng tôi không chỉ đưa vào vận hành những công trình giải trí, nghỉ dưỡng hay thể thao riêng lẻ, mà đang cùng kiến tạo một điểm đến mới với quy mô, độ đa dạng và chất lượng trải nghiệm ở tầm quốc tế. Nếu Orlando, Osaka hay Singapore đã trở thành những cái tên trên bản đồ du lịch toàn cầu, chúng tôi kỳ vọng Cần Giờ sẽ đưa TP.HCM và Việt Nam trở thành một tọa độ mới trên bản đồ ấy", bà Ngô Thị Hương, Tổng giám đốc Vinpearl, chia sẻ.