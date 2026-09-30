    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Kinh tếDoanh nghiệp

    Vinpearl đồng loạt khai trương hệ thống 'siêu điểm đến' tại Cần Giờ

    Hà Khanh
    Hà Khanh

    Vinpearl vừa công bố sẽ đồng loạt khai trương các công trình trọng điểm tại siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise Cần Giờ vào ngày 1.7.2027. Sự kiện đánh dấu cột mốc mới của Cần Giờ khi cả hệ sinh thái giải trí - thể thao - nghỉ dưỡng - lưu trú đồng loạt đi vào vận hành, xác lập tầm vóc của một "siêu điểm đến" quốc tế tại TP.HCM.

    Tâm điểm là "Kỳ quan Lễ hội giải trí toàn cầu" VinWonders Cần Giờ rộng 122 ha, quy tụ gần 300 trò chơi và 30 show diễn/ngày - số lượng nhiều nhất thế giới trong một quần thể công viên. Ba công viên Lễ hội Toàn cầu, Lễ hội Safari và Lễ hội Nước hội tụ những loại hình giải trí chưa từng có tại Việt Nam và quốc tế, đưa tinh hoa văn hóa, lễ hội và giải trí từ khắp các châu lục thành trải nghiệm sôi động suốt 365 ngày, kiến tạo một "vũ trụ lễ hội độc nhất vô nhị".

    Vinpearl đồng loạt khai trương hệ thống 'siêu điểm đến' tại Cần Giờ - Ảnh 1.

    “Kỳ quan Lễ hội giải trí toàn cầu” VinWonders Cần Giờ - “vũ trụ lễ hội” rực rỡ và bất tận đang thành hình giữa Cần Giờ.

    Sánh đôi cùng kỳ quan giải trí là bộ đôi tuyệt phẩm golf 36 hố quy mô 155 ha, mang dấu ấn của 2 tên tuổi lừng danh thế giới Robert Trent Jones II và Tiger Woods. Hai sân golf - 2 trường phái thiết kế danh tiếng, kiến tạo một tuyệt phẩm golf giữa thiên nhiên biển rừng Cần Giờ.

    Vinpearl đồng loạt khai trương hệ thống 'siêu điểm đến' tại Cần Giờ - Ảnh 2.

    Giữa biển xanh, những tuyệt phẩm golf mang dấu ấn những tên tuổi hàng đầu thế giới mở ra cuộc chơi độc đáo dành cho giới thượng lưu

    Đưa nghệ thuật lưu trú lên cấp độ trải nghiệm hoàn toàn mới là Vinpearl Dream Palace Hotel - mô hình khách sạn chủ đề chuẩn mực quốc tế lần đầu tiên được Vinpearl và VinWonders đưa tới Việt Nam. Theo chân Giáo sư Morgan, du khách "xuyên không" qua những thời đại và nền văn minh khác nhau, biến chính kỳ nghỉ thành một cuộc phiêu lưu kỳ thú xuyên thời gian.

    Vinpearl đồng loạt khai trương hệ thống 'siêu điểm đến' tại Cần Giờ - Ảnh 3.

    Vinpearl Dream Palace Hotel dẫn lối du khách vào chuyến “xuyên không” qua những nền văn minh

    Lấp đầy thế giới lưu trú đầy màu sắc là quần thể khách sạn boutique với sự hiện diện đầu tiên của các thương hiệu quốc tế Best Western, ibis, ibis Styles, JO&JOE… Cùng với đó là 137 biệt thự biển cao cấp, mang 2 phong cách kiến trúc Địa Trung Hải cổ điển và nhiệt đới phóng khoáng. Không gian biệt lập bên biển cùng hệ tiện ích 5 sao đồng bộ của khách sạn Dream Palace định hình phong cách nghỉ dưỡng đẳng cấp, đầy đặc quyền.

    Vinpearl đồng loạt khai trương hệ thống 'siêu điểm đến' tại Cần Giờ - Ảnh 4.

    Bộ sưu tập boutique hotel mở ra không gian lưu trú đầy phong cách, mang những sắc màu quốc tế tới “siêu điểm đến” Cần Giờ.

    Tiếp nối chuỗi công trình đẳng cấp tại Cần Giờ, Trung tâm Hội nghị - Nhà hát Sóng Xanh sẽ chính thức khai trương ngày 1.11.2027. Được tư vấn thiết kế bởi Gensler, tổ hợp rộng 7 ha nổi bật với Nhà hát Sóng Xanh quy mô 5.000 chỗ ngồi, lớn nhất Đông Nam Á và Trung tâm Hội nghị sức chứa gần 10.000 khách, đưa Cần Giờ trở thành sân khấu của những chương trình nghệ thuật đỉnh cao và đại sự kiện quốc tế.

    Vinpearl đồng loạt khai trương hệ thống 'siêu điểm đến' tại Cần Giờ - Ảnh 5.

    Trung tâm Hội nghị - Nhà hát Sóng Xanh sẽ khai trương ngày 1/11/2027 sẵn sàng cho những đại cảnh nghệ thuật và sự kiện tầm vóc quốc tế

    "Với Cần Giờ, chúng tôi không chỉ đưa vào vận hành những công trình giải trí, nghỉ dưỡng hay thể thao riêng lẻ, mà đang cùng kiến tạo một điểm đến mới với quy mô, độ đa dạng và chất lượng trải nghiệm ở tầm quốc tế. Nếu Orlando, Osaka hay Singapore đã trở thành những cái tên trên bản đồ du lịch toàn cầu, chúng tôi kỳ vọng Cần Giờ sẽ đưa TP.HCM và Việt Nam trở thành một tọa độ mới trên bản đồ ấy", bà Ngô Thị Hương, Tổng giám đốc Vinpearl, chia sẻ.

    Vinpearl đồng loạt khai trương hệ thống 'siêu điểm đến' tại Cần Giờ - Ảnh 6.

    Chuẩn sống ESG++ hòa cùng hệ sinh thái “siêu điểm đến” đẳng cấp quốc tế, kiến tạo tầm vóc khác biệt cho Vinhomes Green Paradise

     

    Tin liên quan

    Vingroup khởi công bệnh viện tiêu chuẩn hàng đầu thế giới tại Cần Giờ

    Vingroup khởi công bệnh viện tiêu chuẩn hàng đầu thế giới tại Cần Giờ

    Tập đoàn Vingroup chính thức khởi công Bệnh viện (BV) đa khoa quốc tế Vinmec Cần Giờ tại Siêu đô thị biển Vinhomes Green Paradise. Với sự đồng hành chiến lược của Cleveland Clinic, một trong những hệ thống y tế hàn lâm hàng đầu thế giới, Vinmec Cần Giờ được định vị trở thành điểm đến du lịch y tế kết hợp điều trị chuyên sâu, phục hồi sức khỏe và nghỉ dưỡng đẳng cấp hàng đầu châu lục.

    Bộ Xây dựng lưu ý TP.HCM những gì khi làm đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu?

    Chính thức khởi công đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu

    Khám phá thêm chủ đề

    Vinpearl Cần Giờ siêu đô thị TP.HCM Trung tâm Hội nghị - Nhà hát Sóng Xanh VinWonders Cần Giờ siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise Cần Giờ

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận