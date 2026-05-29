Virus gây nôn mửa đang lây lan hầu hết nước Mỹ

Theo Hiệp hội Đường mòn Pacific Crest, trong những tuần gần đây, nhiều người leo núi tại nam California đã bị nhiễm norovirus. Tuy nhiên, họ không phải là những nạn nhân duy nhất.

Kết quả giám sát nước thải gần đây cho thấy tỷ lệ nhiễm virus gia tăng lên mức "cao" trên phần lớn nước Mỹ, với tỷ lệ đang tăng ở vùng Đông Bắc, theo NBC News ngày 29.5.

Tương tự như bệnh sởi, norovirus là một trong những mầm bệnh có tính truyền nhiễm cao nhất từng được biết đến, với một người nhiễm bệnh có thể lây lan virus cho trung bình tối đa 7 người khác.

Virus này thường lây lan mạnh trong các không gian đông người như tàu du lịch, thông qua việc tiếp xúc trực tiếp với người bệnh hoặc do chạm vào bề mặt bị nhiễm virus rồi đưa tay lên miệng. Các nguồn lây nhiễm phổ biến khác là qua thực phẩm, nước uống.

Chuyên gia Amanda Bidwell, giám đốc chương trình khoa học tại WastewaterSCAN (một chương trình học thuật của Đại học Stanford hợp tác với Đại học Emory), cho biết "ở cấp độ quốc gia, norovirus vẫn nằm trong danh mục cao do nồng độ virus đậm đặc trong suốt 21 ngày qua".

Norovirus thường được gọi là "bệnh nôn mửa mùa đông" nhưng theo bà Bidwell, việc các đợt bùng phát tiếp diễn đến cuối mùa xuân là điều không hề bất thường.

Tại California, dữ liệu nước thải cũng làm nổi bật một đợt bùng phát norovirus tại khu vực vịnh San Francisco. Dù vậy, tiến sĩ Linda Yancey, chuyên gia bệnh truyền nhiễm tại Texas, cho biết số lượng ca bệnh trên toàn quốc vẫn ở mức trung bình vào thời điểm này trong năm. "Thực sự không có gì bất thường về đợt dịch này ở California cả. Họ chỉ không được may mắn thôi", bà Yancey nói.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC), mức độ dịch trên toàn quốc không "cao một cách bất thường" so với các mùa trước. Tuy nhiên, việc theo dõi của cơ quan này dựa trên các ca bệnh đã được xác nhận từ các cơ quan y tế tiểu bang, do đó có thể bỏ sót nhiều trường hợp mắc bệnh.

"Việc giám sát norovirus trong nước thải là rất hữu ích đối với loại virus có tính lây nhiễm cao này. Lý do là vì không có nhiều dữ liệu lâm sàng để mô tả các đợt bùng phát, bởi hầu hết người bệnh đều tự hồi phục tại nhà mà không cần đến gặp chuyên gia y tế", bà Bidwell nhận định.

Triệu chứng và cách điều trị

Norovirus là nguyên nhân phổ biến nhất gây ra ngộ độc thực phẩm tại Mỹ, theo NBC News.

Các triệu chứng đặc trưng như nôn mửa, tiêu chảy và đau quặn bụng thường bắt đầu xuất hiện từ 12 đến 48 giờ sau khi tiếp xúc với virus. Một số người có thể chỉ bị tiêu chảy hoặc chỉ bị nôn, nhưng dấu hiệu điển hình của norovirus là tình trạng nôn mửa dữ dội so với các loại vi khuẩn/virus gây đau bụng khác.

Mặc dù có thể xét nghiệm mẫu phân để tìm virus, nhưng nhìn chung các bác sĩ thường chẩn đoán bệnh dựa trên triệu chứng mà không cần làm xét nghiệm.

Hầu hết người trưởng thành khỏe mạnh sẽ tự hồi phục trong vòng vài ngày. Tuy nhiên, họ vẫn có thể lây truyền bệnh trong tối đa 2 tuần, ngay cả sau khi đã cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh.

Không có thuốc điều trị đặc hiệu cho norovirus. Thuốc kháng sinh hoàn toàn không có tác dụng vì bệnh này do virus gây ra, không phải do vi khuẩn.

Cách phòng ngừa hiệu quả là ăn chín, uống sôi, tránh ăn hải sản sống, vệ sinh cá nhân, rửa tay sạch bằng xà phòng và nước, làm sạch các bề mặt bằng chất khử trùng. Nước rửa tay khô thường không hiệu quả đối với loại virus này.