Virus Nipah: Nắm rõ các triệu chứng để phòng bệnh khi chưa có vắc xin

Đại úy, bác sĩ chuyên khoa 1 Bùi Văn Pháp, Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Quân y 175 cho biết, khi nhiễm virus Nipah các triệu chứng lâm sàng hay gặp ban đầu của bệnh là sốt cao, đau đầu, đau cơ, viêm hô hấp cấp; sau đó có thể xuất hiện rối loạn ý thức, co giật...

Không nên quá lo lắng, nhưng đừng chủ quan

Theo bác sĩ Pháp, ở giai đoạn đầu, bệnh do virus Nipah có thể nhầm với triệu chứng viêm đường hô hấp cấp thông thường; còn ở giai đoạn sau thì giống triệu chứng của viêm não, viêm màng não. Chính vì vậy, khi có triệu chứng, cần phải chú ý đến các yếu tố dịch tễ của người bệnh như lịch trình qua lại khu vực vùng dịch, khả năng đã tiếp xúc trực tiếp với nguồn bệnh là động vật hoặc người bệnh đã được chẩn đoán trước đó.

Ở giai đoạn đầu, bệnh do virus Nipah có thể nhầm với triệu chứng viêm đường hô hấp cấp thông thường như sốt cao, đau đầu, đau cơ... ẢNH: AI

“Hiện tại là mùa của các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, do đó có rất nhiều người bệnh đi khám vì sốt, ho, đau họng, đau đầu, đau cơ. Đây là triệu chứng thường gặp của bệnh viêm đường hô hấp cấp mà đa số là các mầm bệnh thông thường hay gặp như cúm, phế cầu, RSV... Nên người bệnh cũng không cần quá lo lắng. Tuy nhiên cũng không được chủ quan, đặc biệt với các trường hợp đi về từ vùng đang có dịch lưu hành hoặc tiếp xúc trực tiếp với nguồn lây bệnh, để có biện pháp theo dõi và cách ly kịp thời, tránh lây lan dịch bệnh”, đại úy, bác sĩ Pháp nói.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, thời gian ủ bệnh do virus Nipah thường dao động từ 4 đến 21 ngày, hoặc dài hơn ở một số trường hợp hiếm. Biến chứng nghiêm trọng và đặc trưng nhất của nhiễm virus Nipah là viêm não. Các triệu chứng thần kinh như lú lẫn, rối loạn ý thức, co giật hoặc hôn mê thường xuất hiện sau vài ngày đến vài tuần kể từ khi khởi phát bệnh.

Theo Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh, những người sống sót có thể gặp di chứng thần kinh lâu dài như co giật kéo dài hoặc thay đổi tính cách. Trong một số trường hợp hiếm, viêm não có thể tái phát sau nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm do virus tái hoạt động.

Chủ động phòng bệnh thế nào khi chưa có vắc xin?

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) việc điều trị bệnh do virus Nipah hiện nay chủ yếu là chăm sóc hỗ trợ, tập trung kiểm soát triệu chứng và các biến chứng.

Rửa tay thường xuyên sau khi chăm sóc hoặc thăm người bệnh là biện pháp quan trọng để ngăn virus lây lan ẢNH: AI

Theo tờ Independent (Anh), do chưa có vắc xin, người dân nên phòng ngừa chủ yếu dựa vào nâng cao nhận thức và áp dụng các biện pháp bảo vệ đơn giản, theo khuyến cáo của các cơ quan y tế toàn cầu: