Hà Nội giám sát các ca có yếu tố liên quan bệnh do virus Nipah

Tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày khi về từ vùng có dịch bệnh do virus Nipah

Sở Y tế Hà Nội vừa có công văn khẩn gửi các xã, phường chủ động phòng, chống bệnh do virus Nipah xâm nhập trên địa bàn TP.Hà Nội, đề nghị các đơn vị bảo đảm sẵn sàng các loại hóa chất khử khuẩn, trang bị phòng hộ cá nhân cho nhân viên y tế tham gia đáp ứng dịch bệnh nhóm A và các loại vật tư, trang thiết bị cần thiết khác để sẵn sàng ứng phó với tình huống khi có trường hợp bệnh xâm nhập trên địa bàn.

Hà Nội chủ động phòng chống dịch bệnh do virus Nipah ẢNH: TL

Chỉ đạo trạm y tế phối hợp tốt các cơ sở y tế trong và ngoài công lập đóng trên địa bàn để triển khai giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn, đặc biệt là các trường hợp có biểu hiện viêm não và suy hô hấp cấp tính có yếu tố dịch tễ liên quan đến bệnh do virus Nipah (đến, đi, về từ vùng có dịch, tiếp xúc với các trường hợp mắc bệnh) để chủ động triển khai các biện pháp khoanh vùng, xử lý; thông báo ngay cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội nếu phát hiện trường hợp nghi ngờ mắc bệnh trên địa bàn.

Chủ động thông tin kịp thời về tình hình dịch bệnh do vi rút Nipah và các biện pháp phòng, chống dịch để người dân không hoang mang và triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của ngành y tế.

Người dân hạn chế đi đến các khu vực có dịch bệnh do virus Nipah nếu không thực sự cần thiết, tự theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày kể từ khi về từ vùng dịch và chủ động khai báo ngay cho các cơ quan y tế khi có các triệu chứng như: đau đầu, đau cơ, nôn mửa và đau họng, chóng mặt, buồn ngủ, lú lẫn, co giật.

Đánh giá nguy cơ bùng phát vi rút Nipah tại Việt Nam

Khai thác dịch tễ tất cả các ca nghi mắc bệnh

Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập trên địa bàn thực hiện điều tra, khai thác tiền sử dịch tễ đi, đến, về từ vùng có dịch đối với 100% trường hợp có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh (gồm các triệu chứng: đau đầu, đau cơ, nôn mửa và đau họng, chóng mặt, buồn ngủ, lú lẫn, co giật).

Khi phát hiện trường hợp nghi ngờ, đề nghị thông báo ngay cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội hoặc trạm y tế trên địa bàn để phối hợp triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch theo quy định.

Đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các loại thuốc, vật tư, thiết bị y tế, khu vực cách ly cần thiết cho công tác cấp cứu, điều trị và kiểm soát nhiễm khuẩn trong tình huống ghi nhận trường hợp nghi ngờ mắc bệnh; chủ động tổ chức tập huấn cho nhân viên y tế của đơn vị về chẩn đoán, điều trị và các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn đối với bệnh do vi rút Nipah; thực hiện báo cáo đầy đủ thông tin trường hợp mắc, nghi mắc bệnh do virus Nipah.

Tăng cường giám sát người nhập cảnh từ vùng có dịch bệnh do virus Nipah

Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP.Hà Nội tăng cường các hoạt động giám sát người nhập cảnh tại cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, đặc biệt là người đến, đi, về từ vùng có dịch (Ấn Độ, đặc biệt là vùng Tây Bengal) thông qua các biện pháp chuyên môn nghiệp vụ và sử dụng máy đo thân nhiệt tự động để phát hiện sớm các trường hợp có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh nhập cảnh vào Hà Nội để tổ chức cách ly, điều tra dịch tễ, lấy mẫu chẩn đoán xét nghiệm và khoanh vùng xử lý dịch kịp thời, triệt để, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Phối hợp với các cơ sở y tế trong và ngoài công lập đóng trên địa bàn để tổ chức giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn, đặc biệt là giám sát phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh để kịp thời tổ chức các biện pháp cách ly, điều tra dịch tễ và khoanh vùng xử lý dịch, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

Chuẩn bị sẵn sàng các loại hóa chất khử khuẩn, trang bị phòng hộ cá nhân cho nhân viên y tế tham gia đáp ứng dịch bệnh nhóm A và các loại vật tư, thiết bị cần thiết khác để sẵn sàng ứng phó với tình huống khi có trường hợp bệnh xâm nhập trên địa bàn...



