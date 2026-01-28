Bộ Y tế nhận định nguy cơ bệnh do virus Nipah xâm nhập

Qua trao đổi nhanh với WHO tại Việt Nam, nguy cơ lan truyền dịch bệnh do virus Nipah đối với các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam cũng như trên phạm vi toàn cầu ở mức thấp.

Đến nay, Việt Nam chưa từng ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah ở người; và nguy cơ bệnh xâm nhập vào nước ta là thấp do ổ dịch tại Ấn Độ đã được khoanh vùng khống chế. Bên cạnh đó bệnh lây truyền chủ yếu từ động vật sang người và cho đến nay tại Việt Nam cũng chưa từng ghi nhận dịch bệnh ở động vật.

Tuy nhiên, vẫn không loại trừ khả năng có thể ghi nhận trường hợp bệnh xâm nhập về từ vùng có dịch ở Ấn Độ (đặc biệt trong thời gian tới vào dịp tết Nguyên đán, mùa lễ hội đầu năm 2026 có sự gia tăng giao lưu đi lại của người dân và khách du lịch) hoặc mầm bệnh lây truyền từ sự di cư của động vật hoang dã.

Việt Nam nguy có thấp về lây truyền bệnh do virus Nipah ẢNH: TƯ LIỆU WHO

Đó là nhận định của Bộ Y tế về nguy cơ dịch Nipah với Việt Nam, trong báo cáo Chính phủ về tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống dịch bệnh Nipah.

Theo báo cáo, bệnh do virus Nipah lây truyền chủ yếu từ động vật sang người (như lợn hoặc các loài dơi ăn quả), hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus và cũng có thể lây truyền từ người sang người.

Không hoang mang về dịch bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế cho biết, thường xuyên liên hệ với WHO, cơ quan đầu mối thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế và các tổ chức khác để cập nhật, trao đổi thông tin về tình hình dịch bệnh truyền nhiễm, trong đó có bệnh do virus Nipah để cung cấp thông tin đến các địa phương, cơ sở y tế để triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; đồng thời gửi tới các cơ quan truyền thông, người dân để chủ động áp dụng các biện pháp phòng bệnh phù hợp.

Bộ Y tế đã trao với Cục Chăn nuôi và thú y, Bộ Nông nghiệp và Môi trường về tình hình dịch bệnh lây truyền từ động vật sang người, đến nay, hệ thống giám sát bệnh trên động vật chưa ghi nhận vi rút Nipah trên động vật ở nước ta.

Đồng thời đã chỉ đạo sở Y tế các tỉnh, thành tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh ngay tại các cửa khẩu; có các khuyến cáo cho người dân để người dân hiểu về dịch bệnh, không hoang mang, lo lắng và chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh phù hợp.

Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với WHO và các quốc gia thông qua Cơ quan Đầu mối quốc gia thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế để cập nhật tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống trên thế giới và kịp thời chỉ đạo các địa phương thực hiện các biện pháp phòng, chống và tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, hiệu quả.

Tiếp tục chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác giám sát, phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh ngay tại cửa khẩu; khoanh vùng xử lý triệt để ngay từ trường hợp đầu tiên, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, đặc biệt trong dịp tết Nguyên đán và mùa lễ hội đầu năm 2026...



