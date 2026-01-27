Virus Nipah: Nhanh trở nặng, dễ nhầm với cảm cúm hoặc sốt siêu vi

Một lý do khiến virus Nipah ít được chú ý như cúm hay Covid-19 là vì bệnh hiếm gặp và thường chỉ xuất hiện ở một số khu vực nhất định, chủ yếu tại Nam Á và Đông Nam Á. Do đó, nhận thức cộng đồng chưa cao, nhiều người chỉ biết đến virus này khi dịch bùng phát ngay gần nơi sinh sống, theo Times of India (Ấn Độ).

Bệnh do virus Nipah hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu hoặc vắc xin được sử dụng rộng rãi, do đó nên được phòng ngừa và phát hiện sớm Ảnh minh họa: AI

Tỷ lệ tử vong cao

Bác sĩ Aishwarya R, chuyên gia tư vấn bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Aster RV (Ấn Độ), cho biết: “Virus Nipah là một bệnh lây truyền từ động vật sang người cực kỳ nguy hiểm, với tỷ lệ tử vong cao, dao động từ 40% đến trên 70% trong các đợt bùng phát trước đây. Virus chủ yếu gây viêm não nặng và suy hô hấp cấp, những người sống sót có thể bị di chứng thần kinh kéo dài”.

Theo bác sĩ Aishwarya R, virus Nipah lây truyền từ động vật sang người theo các cách sau:

Qua dịch tiết của động vật nhiễm bệnh.

Lây gián tiếp qua thực phẩm bị nhiễm virus.

Lây từ người sang người khi tiếp xúc gần với dịch cơ thể của người nhiễm bệnh.

Virus Nipah lây lan qua tiếp xúc gần với động vật hoặc người nhiễm bệnh. Điều này có nghĩa là bạn không dễ nhiễm bệnh chỉ bằng cách đi ngang qua người khác, mà cần có tiếp xúc trực tiếp. Tuy nhiên, nếu không cẩn trọng, những tiếp xúc này có thể gây hậu quả chết người.

Virus Nipah nguy hiểm ra sao, cách phòng thế nào?

Theo tờ The Economic Times (Ấn Độ), virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao. Mô tả diễn tiến bệnh, bác sĩ Sayan Chakraborty, chuyên gia bệnh truyền nhiễm - cựu cố vấn y tế bang Tây Bengal (Ấn Độ): “Bệnh nhân bị đau đầu dữ dội, đau nhức cơ thể, kèm đau họng và ho. Cơn ho có thể tiến triển thành viêm phổi, gây khó thở. Dần dần, nhiễm trùng lan lên não và bệnh nhân có thể rơi vào hôn mê”.

Ở giai đoạn đầu, khi nhiễm virus Nipah, các triệu chứng thường nhẹ và dễ bị bỏ qua, bao gồm sốt, đau đầu... Ảnh minh họa: AI

Dễ nhầm lẫn với sốt siêu vi, cảm cúm

Khác với cúm thông thường, bệnh do virus Nipah hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu hoặc vắc xin được sử dụng rộng rãi, vì vậy phòng ngừa và phát hiện sớm đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Bác sĩ Aishwarya R cho biết thêm: “Ở giai đoạn đầu, khi nhiễm virus Nipah các triệu chứng thường nhẹ và dễ bị bỏ qua, bao gồm sốt, đau đầu, yếu cơ, đau họng, nôn ói và mệt mỏi, rất giống với sốt siêu vi hoặc cúm. Khi bệnh trở nặng, người bệnh có thể xuất hiện các dấu hiệu đáng lo ngại như chóng mặt, lú lẫn, mất ý thức, co giật và khó thở”.

Để phòng bệnh, bác sĩ khuyến cáo:

Tránh ăn trái cây rơi xuống đất hoặc bị dơi cắn.

Không sử dụng nhựa chà là chưa tiệt trùng.

Rửa sạch trái cây trước khi ăn.

Hạn chế tiếp xúc với dơi và động vật có bệnh.

Thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn khi chăm sóc người nghi nhiễm.

“Thăm khám y tế sớm và điều trị kịp thời bằng thuốc kháng virus có thể cứu sống người bệnh, giảm nguy cơ tổn thương thần kinh nghiêm trọng và hạn chế lây lan cho những người tiếp xúc gần”, bác sĩ Aishwarya R nhấn mạnh.