Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Virus Nipah: Nhanh trở nặng, dễ nhầm với cảm cúm hoặc sốt siêu vi

Như Quyên
Như Quyên
27/01/2026 18:12 GMT+7

Nipah là loại virus lây từ động vật sang người, thường từ dơi hoặc lợn. Đáng chú ý, khi xâm nhập vào cơ thể người, bệnh có thể diễn tiến nhanh và nặng.

Một lý do khiến virus Nipah ít được chú ý như cúm hay Covid-19 là vì bệnh hiếm gặp và thường chỉ xuất hiện ở một số khu vực nhất định, chủ yếu tại Nam Á và Đông Nam Á. Do đó, nhận thức cộng đồng chưa cao, nhiều người chỉ biết đến virus này khi dịch bùng phát ngay gần nơi sinh sống, theo Times of India (Ấn Độ).

Virus Nipah: Nhanh trở nặng, dễ nhầm với cảm cúm hoặc sốt siêu vi - Ảnh 1.

Bệnh do virus Nipah hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu hoặc vắc xin được sử dụng rộng rãi, do đó nên được phòng ngừa và phát hiện sớm

Ảnh minh họa: AI

Tỷ lệ tử vong cao

Bác sĩ Aishwarya R, chuyên gia tư vấn bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Aster RV (Ấn Độ), cho biết: “Virus Nipah là một bệnh lây truyền từ động vật sang người cực kỳ nguy hiểm, với tỷ lệ tử vong cao, dao động từ 40% đến trên 70% trong các đợt bùng phát trước đây. Virus chủ yếu gây viêm não nặng và suy hô hấp cấp, những người sống sót có thể bị di chứng thần kinh kéo dài”.

Theo bác sĩ Aishwarya R, virus Nipah lây truyền từ động vật sang người theo các cách sau:

  • Qua dịch tiết của động vật nhiễm bệnh.
  • Lây gián tiếp qua thực phẩm bị nhiễm virus.
  • Lây từ người sang người khi tiếp xúc gần với dịch cơ thể của người nhiễm bệnh.

Virus Nipah lây lan qua tiếp xúc gần với động vật hoặc người nhiễm bệnh. Điều này có nghĩa là bạn không dễ nhiễm bệnh chỉ bằng cách đi ngang qua người khác, mà cần có tiếp xúc trực tiếp. Tuy nhiên, nếu không cẩn trọng, những tiếp xúc này có thể gây hậu quả chết người.

Virus Nipah nguy hiểm ra sao, cách phòng thế nào?

Theo tờ The Economic Times (Ấn Độ), virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao. Mô tả diễn tiến bệnh, bác sĩ Sayan Chakraborty, chuyên gia bệnh truyền nhiễm - cựu cố vấn y tế bang Tây Bengal (Ấn Độ): “Bệnh nhân bị đau đầu dữ dội, đau nhức cơ thể, kèm đau họng và ho. Cơn ho có thể tiến triển thành viêm phổi, gây khó thở. Dần dần, nhiễm trùng lan lên não và bệnh nhân có thể rơi vào hôn mê”.

Virus Nipah: Nhanh trở nặng, dễ nhầm với cảm cúm hoặc sốt siêu vi - Ảnh 2.

Ở giai đoạn đầu, khi nhiễm virus Nipah, các triệu chứng thường nhẹ và dễ bị bỏ qua, bao gồm sốt, đau đầu...

Ảnh minh họa: AI

Dễ nhầm lẫn với sốt siêu vi, cảm cúm

Khác với cúm thông thường, bệnh do virus Nipah hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu hoặc vắc xin được sử dụng rộng rãi, vì vậy phòng ngừa và phát hiện sớm đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Bác sĩ Aishwarya R cho biết thêm: “Ở giai đoạn đầu, khi nhiễm virus Nipah các triệu chứng thường nhẹ và dễ bị bỏ qua, bao gồm sốt, đau đầu, yếu cơ, đau họng, nôn ói và mệt mỏi, rất giống với sốt siêu vi hoặc cúm. Khi bệnh trở nặng, người bệnh có thể xuất hiện các dấu hiệu đáng lo ngại như chóng mặt, lú lẫn, mất ý thức, co giật và khó thở”. 

Để phòng bệnh, bác sĩ khuyến cáo:

  • Tránh ăn trái cây rơi xuống đất hoặc bị dơi cắn.
  • Không sử dụng nhựa chà là chưa tiệt trùng.
  • Rửa sạch trái cây trước khi ăn.
  • Hạn chế tiếp xúc với dơi và động vật có bệnh.
  • Thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn khi chăm sóc người nghi nhiễm.

“Thăm khám y tế sớm và điều trị kịp thời bằng thuốc kháng virus có thể cứu sống người bệnh, giảm nguy cơ tổn thương thần kinh nghiêm trọng và hạn chế lây lan cho những người tiếp xúc gần”, bác sĩ Aishwarya R nhấn mạnh.

Tin liên quan

Virus Nipah: Lây lan nhanh, ủ bệnh kéo dài, phòng bệnh nhưng không nên hoang mang

Virus Nipah: Lây lan nhanh, ủ bệnh kéo dài, phòng bệnh nhưng không nên hoang mang

Theo chuyên gia, virus Nipah có tốc độ lây nhanh, ủ bệnh kéo dài tuy nhiên đây không phải loại virus mới, người dân chủ động phòng bệnh nhưng không nên quá hoang mang, lo lắng.

Virus Nipah nguy hiểm ra sao, cách phòng thế nào?

Bộ Y tế khuyến cáo không ăn trái cây bị động vật cắn đề phòng virus Nipah

Khám phá thêm chủ đề

Virus Nipah Cảm cúm sốt siêu vi nhiễm Virus Nipah Dơi Viêm não di chứng thần kinh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận