VitaCare định nghĩa lại ‘trách nhiệm’ trong ngành chăm sóc sức khỏe

Tuy nhiên, chính trên hành trình đó VitaCare hiểu rằng khách hàng là người tiêu dùng cuối vẫn có thể gặp rủi ro mua hàng. Và dù không mua hàng trực tiếp từ VitaCare, khách hàng vẫn xứng đáng được lắng nghe và bảo vệ quyền lợi đến cùng. Xuất phát từ tinh thần đó, VitaCare chủ động xây dựng chính sách hoàn tiền 100% cho cho khách hàng khi gặp vấn đề về sữa kể cả lúc sản phẩm đã mở nắp, hay có sự khác biệt do cơ địa, cách sử dụng.

Chấp nhận chịu trách nhiệm thay cho cả hệ thống phân phối hơn 3.000 đại lý, VitaCare hiểu rằng sự trách nhiệm không thể đến từ lời nói mà phải được bồi đắp bằng hành động cụ thể, nhất quán. Mỗi khoản hỗ trợ chính là một mắt xích trong hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe có trách nhiệm mà VitaCare đang kiến tạo tại Việt Nam.