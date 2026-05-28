Vitamin A, vi chất dinh dưỡng sẽ nâng tầm vóc, thể chất người Việt

Liên Châu
28/05/2026 21:14 GMT+7

Bổ sung vitamin A và các vi chất dinh dưỡng thiết yếu giúp giảm tỷ lệ trẻ thấp còi, nâng cao tầm vóc, cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam.

Theo Viện Dinh dưỡng, các vi chất dinh dưỡng: vitamin A, i ốt, sắt, canxi, kẽm, vitamin D giúp tăng trưởng chiều cao, tăng cường miễn dịch đối với trẻ bị suy dinh dưỡng thấp còi, có vai trò quan trọng để trẻ suy dinh dưỡng thấp còi phát triển chiều cao tối ưu, bắt kịp đà tăng trưởng và phòng, chống bệnh tật.

Thiếu hụt các vi chất dinh dưỡng khiến trẻ thấp còi, không đạt chiều cao tối đa khi trưởng thành

Tại Việt Nam, tỷ lệ thấp còi ở trẻ dưới 5 tuổi đã giảm còn 19,6% (năm 2020), nhưng vẫn là nguyên nhân khiến trẻ khó đạt được được chiều cao tối đa khi trưởng thành, nếu không can thiệp sớm, hiệu quả.

Các điều tra tại Việt Nam cho thấy, tỷ lệ thiếu máu ở trẻ em 6 - 59 tháng tuổi là hơn 18%; tỷ lệ này ở phụ nữ có thai là 25,4% và phụ nữ tuổi sinh đẻ là 16,2%.

Tỷ lệ thiếu vitamin A tiền lâm sàng (trước khi có triệu chứng bệnh) ở trẻ 6 - 59 tháng tuổi là 8,9%. 16,7% bà mẹ cho con bú có vitamin A trong sữa mẹ thấp.

Tỷ lệ kẽm huyết thanh thấp ở phụ nữ có thai là 63%; 53% trẻ 6 - 59 tháng tuổi có kẽm huyết thanh thấp.

Với nhóm trẻ từ 4 - 11,9 tuổi, hơn 31% thiếu vitamin D.

Bên cạnh đó, hơn 21% hộ gia đình sử dụng muối i ốt đạt chuẩn theo khuyến nghị, cho thấy cần tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp phòng, chống thiếu i ốt trong cộng đồng.

Bổ sung vitamin A, sử dụng thực phẩm giàu vi chất dinh dưỡng

"Trong số các vi chất dinh dưỡng thiết yếu, vitamin A có vai trò quan trọng với tăng trưởng, thị giác, tăng cường miễn dịch của trẻ.

Chiến dịch bổ sung vitamin A liều cao cho trẻ em được Bộ Y tế và các địa phương tổ chức hằng năm là giải pháp can thiệp quan trọng góp phần bảo vệ thị lực, tăng cường miễn dịch và hỗ trợ sự phát triển toàn diện của trẻ em", PGS-TS Trần Thanh Dương, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng, cho biết tại hội nghị về phòng, chống thiếu vi chất dinh dưỡng, tổ chức chiều 28.5, nhân Ngày vi chất dinh dưỡng 1 - 2.6.

Bổ sung vitamin A cho trẻ trong độ tuổi có vai trò quan trọng với tăng trưởng, thị giác, tăng cường miễn dịch

Năm 2026, chiến dịch bổ sung vitamin A được triển khai cho trẻ từ 6 tháng - dưới 60 tháng tuổi tại 23 tỉnh, thành; cho trẻ từ 6 tháng - dưới 36 tháng tuổi tại 18 tỉnh, thành theo hướng dẫn của Viện Dinh dưỡng.

Chiến dịch cũng bổ sung vitamin A cho các đối tượng có nguy cơ cao thiếu vitamin A như người mắc bệnh sởi, trẻ suy dinh dưỡng cấp tính nặng, viêm đường hô hấp cấp tính hoặc tiêu chảy kéo dài.

Chiến dịch được tổ chức 2 đợt trong năm (đợt 1 trong tháng 6 và tháng 7; đợt 2 trong tháng 12). 

Viện Dinh dưỡng đề nghị các gia đình cho trẻ trong độ tuổi đi uống vitamin A mỗi năm 2 lần, theo hướng dẫn của trạm y tế xã, phường; duy trì chế độ ăn đa dạng, hợp lý, sử dụng thực phẩm giàu vi chất dinh dưỡng và thực hiện chăm sóc dinh dưỡng đúng cách. 

Đây là những giải pháp góp phần nâng cao sức khỏe, tầm vóc, trí tuệ của trẻ em, đồng thời cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam.

Phòng, chống thiếu vi chất dinh dưỡng cho các nhóm tuổi

Ăn đủ, đa dạng và phối hợp các nhóm thực phẩm; tăng cường rau, củ, quả và các thực phẩm giàu vi chất dinh dưỡng.

Cho trẻ bú sớm trong vòng 1 giờ đầu sau sinh; nuôi trẻ hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu và tiếp tục cho trẻ bú mẹ đến 24 tháng tuổi hoặc lâu hơn kết hợp chế độ ăn bổ sung hợp lý.

Phụ nữ tuổi sinh đẻ và phụ nữ có thai cần uống đầy đủ viên sắt, axit folic hoặc viên đa vi chất theo hướng dẫn của cán bộ y tế.

Người cao tuổi cần duy trì chế độ ăn và hoạt động thể lực hợp lý; ưu tiên các thực phẩm giàu đạm chất lượng cao (thịt, cá, trứng, sữa, đậu đỗ) và các thực phẩm giàu vi chất dinh dưỡng như canxi, vitamin D, vitamin B12 giúp tăng cường sức khỏe, ngừa loãng xương.

Tắm nắng đúng cách hằng ngày, tăng cường hoạt động thể lực và duy trì lối sống năng động để xương khỏe mạnh...

