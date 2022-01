Vitamin C là gì? Tác dụng, cách sử dụng và TOP sản phẩm được tin chọn

Với nhiều công dụng nổi bật, Vitamin C ngày một xuất hiện nhiều trong các mỹ phẩm bôi thoa ngoài da. Đặc biệt là dòng dưỡng sáng da, trị nám và chống lão hóa. Vậy đâu là các sản phẩm chứa vitamin C đang bán chạy trên thị trường mà bạn nên cân nhắc? Sử dụng vitamin C như thế nào để đạt hiệu quả tốt, hạn chế kích ứng?

Vitamin C là gì?

Vitamin C còn được gọi là vital C hoặc a xít ascorbic. Đây là loại vitamin có vai trò cực kỳ quan trọng với cơ thể, giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất và tăng cường sức đề kháng. Đồng thời, vitamin C cũng đóng vai trò cực kỳ quan trọng quyết định sự khỏe đẹp của làn da.

Vitamin C được tìm thấy với hàm lượng cao trong cả lớp hạ bì và biểu bì. Tuy nhiên, quá trình lão hóa sẽ khiến hàm lượng vitamin C suy giảm ở cả lớp biểu bì và hạ bì. Bên cạnh đó, khi tiếp xúc nhiều với ánh nắng hoặc chất ô nhiễm, hàm lượng vitamin C cũng có thể suy giảm, khiến làn da khô sạm, nám, lão hóa nhanh.

Tác dụng “kỳ diệu” của vitamin C đối với làn da?

Vitamin C được xem là thành phần “vàng” trong ngành điều chế mỹ phẩm chăm sóc, điều trị da, bởi hoạt chất này mang lại đa công dụng, rõ rệt trên da như:

● Chống lại sự ô xy hóa của làn da do tia cực UV gây ra và ngăn chặn sự phát triển của các tế bào gốc tự do.

● Ức chế quá trình tổng hợp melanin, làm mờ sắc tố, giúp da trắng sáng, mờ vết thâm, nám, tàn nhang, đốm nâu.

● Thúc đẩy quá trình hình thành sợi collagen, làm săn chắc da, mờ nếp nhăn và làm đầy sẹo lõm do mụn.

● Kích thích quá trình sản sinh và tái tạo collagen cho da căng mịn, tươi sáng.

● Cải thiện kết cấu da, giúp làn da khô ráp, sần sùi trở nên căng mịn, mềm mại hơn.

● Kích thích sự hình thành của hàng rào biểu bì, giúp phục hồi các tổn thương nhanh chóng hơn.

Có thể thấy, vitamin C giữ vai trò rất quan trọng đối với làn da. Vì vậy, để có làn da khỏe đẹp, tươi trẻ dài lâu, bạn nên chủ động bổ sung các sản phẩm chứa vitamin C vào trong chu trình dưỡng da hàng ngày.

Top 5 sản phẩm chứa vitamin C đang được tìm mua nhiều hiện nay

1. Kem siêu dưỡng ẩm Image Vital C Hydrating Intense Moisturizer

“Siêu phẩm” đầu tiên có chứa vitamin C được rất nhiều người yêu thích đó là kem dưỡng Image Vital C Hydrating Intense Moisturizer. Sản phẩm này được nghiên cứu, sản xuất bởi hãng dược mỹ phẩm Image Skincare lừng danh hàng đầu Hoa Kỳ.

Nổi bật trong bảng thành phần sản phẩm đó là L-ascorbic Acid (một dạng vitamin C ổn định), giúp phục hồi da, tăng sinh collagen cho da sáng mịn, tươi trẻ. Kết hợp với chiết xuất vitamin E giúp cấp ẩm, ngăn chặn các gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa da. Ngoài ra còn chiết xuất hạt nho, trà xanh, có khả năng chống ô xy hóa mạnh, bảo vệ da trước ánh nắng mặt trời, ngăn ngừa lão hóa.

Ưu điểm:

● Chất kem mịn, khá đặc, nhưng thấm nhanh, không làm bít tắc lỗ chân lông, không nhờn rít da.

● Mùi thơm tự nhiên dịu nhẹ, không chứa hương liệu nên an toàn hơn khi dùng trên da.

● Bảng thành phần lành tính, dùng được trên nền da nhạy cảm hoặc phụ nữ đang mang thai, không gây kích ứng, châm chích khó chịu.

● Kem giúp làm dịu nhanh tình trạng kích ứng, nhất là người có da mỏng yếu, hư tổn sau khi điều trị laser, thẩm mỹ.

● Da mềm mại hơn sau từng lần thoa, không còn khô nứt, bong tróc.

● Sử dụng lâu dài da có độ sáng, đàn hồi, cải thiện phần nào nếp nhăn và gương mặt trông có sức sống hơn.

2. Dưỡng chất làm sáng và giảm nếp nhăn Vichy Liftactiv Vitamin C Brightening Skin Corrector

Vichy Liftactiv Vitamin C 15% Brightening Skin Corrector là tinh chất dưỡng da cao cấp của thương hiệu dược mỹ phẩm Vichy đình đám nước Pháp. Sản phẩm này có công thức chứa 15% vitamin C nguyên chất, mang lại hiệu quả dưỡng da tuyệt vời.

Vichy Liftactiv Vitamin C Brightening Skin Corrector giúp ức chế quá trình hình thành melanin, mờ sẹo, vết thâm nám, làm sáng da và chữa lành làn da đang hư tổn. Ngoài ra, sản phẩm có chứa nước khoáng núi lửa Vichy, Hyaluronic Acid, vitamin E, chiết xuất vỏ thông đỏ của Pháp... Từ đó cấp ẩm làm mịn da, đẩy nhanh quá trình tái tạo, làm mờ nám sạm và ngăn ngừa lão hóa vượt trội. Cũng như bảo vệ làn da khỏi các tác hại của ánh nắng mặt trời.

Ưu điểm:

● Thiết kế lọ thủy tinh chắc chắn, có ống pumb nhỏ giọt, dễ lấy tinh chất và bảo quản sản phẩm tốt, tránh bị ô xy hóa.

● Kết cấu serum mỏng nhẹ, màu vàng, thấm nhanh ngay sau khi thoa, không làm nhờn hay bí da.

● Hàm lượng vitamin C cao, có khả năng làm sáng nhanh sau 7 - 10 ngày sử dụng.

● Chống lão hóa tốt, sử dụng lâu dài da có độ căng mướt, đàn hồi hơn.

● Thành phần dịu nhẹ, không chứa paraben, hương liệu, không dầu nên sẽ không gây kích ứng da.

3. Tinh chất chống lão hóa, trẻ hóa da MartiDerm Platinum Photo Age HA+

Những ống ampoule chứa hàm lượng vitamin C nguyên chất dồi dào của nhà Martiderm luôn nổi đình nổi đám suốt nhiều năm qua. Trong đó, MartiDerm Platinum Photo Age HA+ là ampoule phiên bản mới cải tiến, có khả năng cấp ẩm cao hơn đến 42% so với công thức cũ.

MartiDerm Platinum Photo Age HA+ là lựa chọn lý tưởng dành cho những ai có làn da lão hóa, tổn thương do ánh nắng và ô nhiễm môi trường. Sản phẩm có công thức độc đáo khi kết hợp 15% Vitamin C-Tech với Proteum 89+ & Hyaluronic Acid. Giúp nuôi dưỡng làn da trở nên trắng sáng, mờ các nếp nhăn li ti và có độ săn chắc tự nhiên. Đồng thời ngăn cản tác động của tia UV, chống lại quá trình lão hóa.

Ưu điểm:

● Kết cấu siêu nhẹ, thoa đâu thấm đó, không gây nhờn rít khó chịu.

● Khả năng cấp ẩm cực tốt, da mềm mại hơn ngay sau khi thoa, không còn khô ráp.

● Sau 4 tuần da có độ sáng khỏe, nâng tone tự nhiên, các vết nám mờ dần.





● Khả năng làm mờ nếp nhăn khá rõ rệt sau khoảng 6 tuần, da có độ căng bóng, đàn hồi.

● Dùng được trên mọi loại da, nhất là da khô, da bị tăng sắc tố, lão hóa.

4. Tinh chất C đặc trị chống lão hóa Paula’s Choice C15 Super Booster

Một trong những sản phẩm chứa vitamin C không nên bỏ qua nữa đó là Paula’s Choice C15 Super Booster đến từ Paula’s Choice- Tên tuổi đã “nhẵn mặt” với tín đồ skincare Việt. Đây thực sự là lựa chọn tuyệt vời cho làn da khô, sạm màu, da lão hóa, kém săn chắc.

Trong tinh chất Paula’s Choice C15 Super Booster có chứa tới 15% vitamin C, giúp làn da sáng mịn, mờ nám, vết thâm và cải thiện nếp nhăn hiệu quả. Ngoài ra còn có Vitamin E giúp dưỡng ẩm, kháng viêm, hỗ trợ trị mụn và thúc đẩy quá trình tái tạo da; Acid Ferulic ngăn ngừa nám, đốm nâu; Sodium hyaluronate cấp nước, giúp da căng mọng…

Ưu điểm:

● Kết cấu dạng liquid lỏng như nước, nhanh chóng thấm vào da.

● Gần như không có mùi nên khi dùng rất dễ chịu, không bị hắc như một số loại vitamin C trên thị trường.

● Khả năng cấp ẩm tốt, cải thiện nhanh làn da khô nứt, bong tróc.

● Hỗ trợ điều trị nám, đốm nâu, tàn nhang, thâm mụn sau vài tuần. Sử dụng lâu ngày da có độ sáng khỏe, căng bóng, mờ các nếp nhăn.

● Ít gây châm chích dù hàm lượng vitamin C cao.

5. Serum chống lão hóa, làm đều màu da Obagi Professional - C Serum 20%

Obagi là cái tên đã quá nổi tiếng và thân thuộc với nhiều tín đồ skincare. Sản phẩm của hãng luôn được đánh giá cao về bảng thành phần “xịn” và lành tính cho da. Obagi Professional - C Serum 20% sẽ là một trong những sản phẩm đáng để đầu tư, để cải thiện làn da sạm màu, không đều màu và chống lão hóa da.

Obagi Professional - C Serum 20% chứa thành phần chủ chốt đó là L-Ascorbic Acid. Đây là một dạng dẫn xuất tinh khiết nhất và thẩm thấu mạnh nhất của vitamin C, có khả năng làm sáng đều màu da, ngăn ngừa lão hóa do tia UV tác động. Đồng thời làm tăng sản sinh collagen, nuôi dưỡng làn da tươi trẻ rạng ngời. Kết hợp với Ascorbyl Glucoside- một dạng dẫn xuất khác của vitamin C có tính ổn định cao hơn. Cùng hoạt chất Hyaluronic Acid cấp ẩm sâu, cho da mềm mại, bóng khỏe.

Ưu điểm:

● Tinh chất đựng trong lọ thủy tinh tối màu, có ống pump tiện lợi, bảo quản vitamin C tránh bị ô xy hóa.

● Dùng được trên mọi loại da, nhất là da dầu, da hỗn hợp, ít nhạy cảm vì nồng độ C cao.

● Sau 4 tuần, các vết thâm do mụn để lại cải thiện rõ rệt, da có độ sáng mịn và căng hơn.

● Sản phẩm hiệu quả trên làn da nám, đốm nâu sau khoảng 8 tuần sử dụng. Lúc này, các nếp nhăn cũng mờ đi trông thấy.

● Sản phẩm có gây châm chích nhẹ. Những ai có nền da yếu, chưa từng dùng vital C thì nên bắt đầu từ nồng độ thấp trước.

Hướng dẫn sử dụng vitamin C hiệu quả và những lưu ý bảo quản ngăn ngừa sự ô xy hóa

Vitamin C tuy mang nhiều lợi ích “thần kỳ” trên làn da, nhưng với điều kiện là bạn sử dụng nó đúng cách. Dưới đây là cách dùng vitamin C hiệu quả và hạn chế kích ứng:

● Nên test thử tại vùng da nhỏ trước khi thoa vitamin C lên toàn mặt. Nếu sau 24 giờ mà bạn không thấy da bị kích ứng thì có thể an tâm sử dụng.

● Nếu làn da bạn bị kích ứng, hãy ngưng sử dụng và tham khảo ý kiến bác sĩ da liễu.

● Khi mới sử dụng bạn nên bắt đầu ở nồng độ thấp và tăng dần khi da đã làm quen với vitamin C.

● Sử dụng ngay sau khi mở nắp.

● Thời điểm dùng tốt nhất là vào buổi sáng vì nó giúp tăng cường khả năng bảo vệ của kem chống nắng.

● Chú ý chống nắng kỹ để vitamin C phát huy hiệu quả vốn có một cách tốt nhất.

● Khi serum vitamin C biến thành màu nâu, thì nó có thể đã bị ô xy hóa và không nên sử dụng vì có thể gây hại cho da.

Để tránh tình trạng vitamin C bị ô xy hóa, bạn cần chú ý bảo quản sản phẩm cẩn thận theo một số hướng dẫn dưới đây:

● Bảo quản trong tủ lạnh: Hầu hết các loại serum C nên được bảo quản trong tủ lạnh ở nhiệt độ từ 4-6 độ C.

● Tránh ánh nắng trực tiếp: Ánh nắng mặt trời là tác nhân gây ô xy hóa rất mạnh. Nên khi bảo quản vitamin C bạn nên tránh ánh nắng trực tiếp. Ánh nắng và nhiệt độ khiến vitamin C biến đổi nghiêm trọng về chất lượng cũng như thời gian sử dụng của sản phẩm.

● Bảo quản ở nơi khô ráo: Tuyệt đối không để vitamin C trong phòng tắm ẩm ướt. Vì vitamin C rất nhạy cảm với sự biến đổi của môi trường và bị biến đổi bản chất. Ngoài ra, bảo vệ nơi khô ráo sẽ hạn chế sản sinh vi khuẩn, nấm mốc, giúp bảo quản vitamin C sạch sẽ và tăng tuổi thọ.

● Giữ trong bóng tối: Vitamin C rất dễ bị ô xy hóa ở nơi có ánh sáng mạnh. Bạn nên để vitamin C ở nơi tối, có bóng râm và khô ráo thoáng mát.

● Đóng nắp ngay khi sử dụng: Sau khi dùng, bạn nên đóng nắp thật chặt để tránh sản phẩm tiếp xúc quá lâu trong không khí.

Hy vọng những chia sẻ trên đây đã giúp bạn có những kiến thức đầy đủ hơn về vitamin C, cũng như có thể chọn được sản phẩm chứa vitamin C ưng ý. Và nhớ khi chọn mua các sản phẩm chứa vitamin C cần lựa chọn đơn vị phân phối uy tín, chính hãng đảm bảo mang lại hiệu quả tốt nhất.