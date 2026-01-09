vivo 'chiến' độ bền và pin dung lượng lớn với mẫu Y31d

Thương hiệu điện thoại vivo mới đây công bố mẫu smartphone Y31d - một thiết bị thuộc dòng Y hướng đến nhóm người dùng phổ thông. Với viên pin dung lượng 7.200 mAh và thiết kế đạt chuẩn kháng nước IP68 và IP69+, Y31d cho thấy định hướng rõ ràng vào các yếu tố phục vụ sử dụng thực tế lâu dài, thay vì chỉ tập trung vào cấu hình.

Mặt lưng vivo Y31d với thiết kế tối giản, cụm camera lớn và màu sắc chuyển đổi nhẹ theo ánh sáng ẢNH: CTV

Viên pin BlueVolt dung lượng lớn là một trong những điểm nổi bật trên Y31d. Thiết bị có thể hoạt động cả ngày với các tác vụ hỗn hợp như xem video, điều hướng bản đồ, gọi điện và sử dụng mạng xã hội mà không cần sạc lại. vivo cho biết máy vẫn có thể thực hiện cuộc gọi trong 40 phút hoặc định vị qua Google Maps trong 8 phút ngay cả khi dung lượng pin chỉ còn 1%. Ngoài ra, Y31d hỗ trợ sạc nhanh công suất 44W và được nhà sản xuất cam kết độ bền pin lên đến 6 năm.

Về thiết kế, Y31d đạt hai tiêu chuẩn kháng nước IP68 và IP69+, cho phép thiết bị tiếp tục hoạt động trong điều kiện thời tiết xấu, mưa lớn hoặc tiếp xúc ngắn với nước trong sinh hoạt hằng ngày. Bên cạnh đó, các thử nghiệm va đập và chịu lực được thực hiện nhằm đảm bảo máy có thể vượt qua các tình huống rơi rớt phổ biến, nhất là với người dùng không sử dụng ốp bảo vệ.

Máy chạy hệ điều hành OriginOS 6 với giao diện tối giản, hướng đến người dùng phổ thông cần thiết bị dễ thao tác. Một số tính năng như Đảo Origin, truyền dữ liệu một chạm và công cụ hỗ trợ học tập làm việc từ xa được tích hợp nhằm hỗ trợ các nhu cầu cơ bản hằng ngày. AI cũng được sử dụng ở mức giới hạn để hỗ trợ xử lý nội dung và tăng hiệu quả thao tác, thay vì can thiệp sâu vào hoạt động của thiết bị.

Y31d hiện đã có mặt trên thị trường Việt Nam với mức giá dưới 9 triệu đồng, nhắm đến người dùng cần một thiết bị điện thoại ổn định. Mức giá này đưa Y31d vào nhóm cạnh tranh trực tiếp với các thiết bị phổ thông từ Samsung, Xiaomi và OPPO trong tầm giá 7 - 9 triệu đồng. Tuy nhiên, dung lượng pin 7.200 mAh của Y31d vượt trội so với các model cùng phân khúc vốn thường chỉ trang bị pin từ 5.000 đến 6.000 mAh.