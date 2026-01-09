Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Sản phẩm

vivo 'chiến' độ bền và pin dung lượng lớn với mẫu Y31d

Khải Minh
Khải Minh
09/01/2026 14:30 GMT+7

Mẫu điện thoại mới trong dòng Y của vivo được thiết kế để đáp ứng nhu cầu sử dụng dài hạn và ổn định.

Thương hiệu điện thoại vivo mới đây công bố mẫu smartphone Y31d - một thiết bị thuộc dòng Y hướng đến nhóm người dùng phổ thông. Với viên pin dung lượng 7.200 mAh và thiết kế đạt chuẩn kháng nước IP68 và IP69+, Y31d cho thấy định hướng rõ ràng vào các yếu tố phục vụ sử dụng thực tế lâu dài, thay vì chỉ tập trung vào cấu hình.

vivo "chiến" độ bền và pin dung lượng lớn với mẫu Y31d - Ảnh 1.

Mặt lưng vivo Y31d với thiết kế tối giản, cụm camera lớn và màu sắc chuyển đổi nhẹ theo ánh sáng

ẢNH: CTV

Viên pin BlueVolt dung lượng lớn là một trong những điểm nổi bật trên Y31d. Thiết bị có thể hoạt động cả ngày với các tác vụ hỗn hợp như xem video, điều hướng bản đồ, gọi điện và sử dụng mạng xã hội mà không cần sạc lại. vivo cho biết máy vẫn có thể thực hiện cuộc gọi trong 40 phút hoặc định vị qua Google Maps trong 8 phút ngay cả khi dung lượng pin chỉ còn 1%. Ngoài ra, Y31d hỗ trợ sạc nhanh công suất 44W và được nhà sản xuất cam kết độ bền pin lên đến 6 năm.

Về thiết kế, Y31d đạt hai tiêu chuẩn kháng nước IP68 và IP69+, cho phép thiết bị tiếp tục hoạt động trong điều kiện thời tiết xấu, mưa lớn hoặc tiếp xúc ngắn với nước trong sinh hoạt hằng ngày. Bên cạnh đó, các thử nghiệm va đập và chịu lực được thực hiện nhằm đảm bảo máy có thể vượt qua các tình huống rơi rớt phổ biến, nhất là với người dùng không sử dụng ốp bảo vệ.

Máy chạy hệ điều hành OriginOS 6 với giao diện tối giản, hướng đến người dùng phổ thông cần thiết bị dễ thao tác. Một số tính năng như Đảo Origin, truyền dữ liệu một chạm và công cụ hỗ trợ học tập làm việc từ xa được tích hợp nhằm hỗ trợ các nhu cầu cơ bản hằng ngày. AI cũng được sử dụng ở mức giới hạn để hỗ trợ xử lý nội dung và tăng hiệu quả thao tác, thay vì can thiệp sâu vào hoạt động của thiết bị.

Y31d hiện đã có mặt trên thị trường Việt Nam với mức giá dưới 9 triệu đồng, nhắm đến người dùng cần một thiết bị điện thoại ổn định. Mức giá này đưa Y31d vào nhóm cạnh tranh trực tiếp với các thiết bị phổ thông từ Samsung, Xiaomi và OPPO trong tầm giá 7 - 9 triệu đồng. Tuy nhiên, dung lượng pin 7.200 mAh của Y31d vượt trội so với các model cùng phân khúc vốn thường chỉ trang bị pin từ 5.000 đến 6.000 mAh.

Khám phá thêm chủ đề

VIVO smartphone người dùng Phổ thông
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận