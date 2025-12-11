Thiết kế mới đồng nhất và trực quan hơn trên OriginOS 6

OriginOS 6 mang đến nhiều thay đổi về giao diện, tập trung vào việc cải thiện khả năng quan sát và liên kết giữa các khu vực hiển thị. Các yếu tố như ánh sáng, bóng đổ và độ sâu được xử lý lại, giúp biểu tượng, bảng thông báo và chuyển cảnh có cảm giác tự nhiên hơn khi sử dụng trên vivo V60 5G. Đây là những điều chỉnh về mặt thị giác, không nhằm gây ấn tượng mạnh mà tạo sự ổn định và dễ theo dõi khi dùng máy trong thời gian dài.

Trải nghiệm OriginOS 6: Sự hoàn thiện lớn nhất của hệ điều hành vivo

Bố cục màn hình chính theo dạng 4×7 mang lại không gian rộng rãi hơn, giúp việc sắp xếp ứng dụng thuận tiện. Widget được làm mới với thiết kế bo cong và màu sắc đồng nhất. Tính năng Flip Cards tạo điểm nhấn trực quan bằng cách thay đổi hình ảnh khi nghiêng thiết bị, còn Live Wallpaper hỗ trợ dùng video ngắn làm hình nền mà không gây ảnh hưởng lớn đến mức tiêu thụ pin.

Màn hình khóa có nhiều lựa chọn tinh chỉnh hơn, người dùng có thể thay đổi vị trí, độ dày và màu sắc đồng hồ, hoặc thêm chữ ký theo ý thích. Font vivo Sans được tinh chỉnh lại giúp chữ hiển thị dễ đọc và cân bằng hơn, đặc biệt trong giao diện tối.

Những thay đổi lớn trên giao diện của OriginOS 6 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trên màn hình chính, thanh dock được bổ sung một lớp nền nhẹ để tách biệt các biểu tượng quan trọng ở cạnh dưới, giúp khu vực này rõ ràng và dễ truy cập trong quá trình sử dụng. Trong ứng dụng Thư viện, OriginOS 6 cũng cho phép bật hoặc tắt watermark ngay trong phần chỉnh sửa, đem lại sự linh hoạt mà các phiên bản trước chưa làm được.

Hiệu năng và các tiện ích được cải thiện

Trên vivo V60 5G, OriginOS 6 cho thấy mức độ tinh chỉnh rõ rệt ở phần hiệu năng trên smartphone. Các thao tác cơ bản như vuốt mở ứng dụng, chuyển về màn hình chính hay kéo bảng thông báo diễn ra mạch lạc hơn nhờ cơ chế xử lý hoạt ảnh mới. Độ trễ cảm ứng được rút ngắn, đặc biệt trong những tác vụ lặp lại nhiều lần như duyệt ảnh, xem danh sách hoặc chuyển đổi giữa các ứng dụng mạng xã hội.

Các hiệu ứng mờ nền và chuyển cảnh cũng được thiết kế nhẹ hơn, tránh cảm giác “giật nhẹ” từng gặp ở một số phiên bản cũ. Khi sử dụng máy liên tục trong nhiều giờ, hệ điều hành duy trì sự ổn định, ít xuất hiện tình trạng chậm dần theo thời gian. Đây là sự cải thiện mang tính thực tế, tập trung vào cảm giác sử dụng thay vì các chỉ số hiệu năng.

Các tính năng mới mẻ được đem lên OriginOS 6 trải dài từ trải nghiệm hằng ngày đến AI trong công việc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong ứng dụng Ghi chú, OriginOS 6 tích hợp bộ công cụ AI hướng tới việc xử lý tài liệu ngắn. Hệ thống có thể tóm tắt đoạn văn, dịch nhanh nội dung hoặc định dạng lại bố cục để dễ đọc hơn. Những tính năng này được phát triển theo hướng phục vụ công việc và học tập cơ bản, đặc biệt hữu ích trong các tình huống cần ghi lại thông tin tại chỗ mà không muốn chuyển sang thiết bị khác. Khi thử nghiệm trên V60 5G, tốc độ phản hồi đủ nhanh cho nhu cầu sử dụng thường xuyên, không gây cảm giác nặng máy.

Một điểm thay đổi đáng chú ý khác nằm ở trải nghiệm nghe nhạc. Khi phát nội dung âm thanh, màn hình khóa có thể đồng bộ hình nền theo ảnh bìa album, tạo hiệu ứng hiển thị rộng và nhất quán hơn. Đây không phải là một tính năng mới mẻ trong hệ sinh thái di động, nhưng cách OriginOS 6 triển khai mang lại cảm giác gọn gàng và phù hợp với phong cách thị giác của toàn hệ thống.

Ở khía cạnh bảo mật, OriginOS 6 bổ sung Private Space - một không gian độc lập cho các ứng dụng và tệp tin nhạy cảm. Khi thoát khỏi khu vực này, toàn bộ nội dung được ẩn hoàn toàn và không chạy nền, tạo sự an tâm khi người dùng chia sẻ thiết bị hoặc muốn tách biệt dữ liệu cá nhân với công việc. Tính năng này hoạt động ổn định và không gây xung đột với phần còn lại của hệ thống trong quá trình thử nghiệm.

Đánh giá chung

OriginOS 6 cho thấy sự chuyển dịch rõ ràng của vivo: tập trung vào trải nghiệm liền mạch, ổn định và đủ sâu để người dùng cảm nhận qua từng thao tác nhỏ ẢNH: KHẢI MINH

OriginOS 6 mang đến nhiều thay đổi mang tính hoàn thiện cả về giao diện, hiệu ứng lẫn công cụ hỗ trợ thông minh. Trên vivo V60 5G, các cải tiến này thể hiện ở mức rõ ràng, từ độ mượt của thao tác hằng ngày, khả năng cá nhân hóa đến tiện ích AI phục vụ công việc. Những thay đổi mới giúp hệ điều hành vận hành ổn định, liền mạch và đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng dài hạn. Với định hướng này, OriginOS 6 được xem là một bước nâng cấp đáng chú ý trong hệ sinh thái phần mềm của vivo.