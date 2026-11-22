vivo vừa giới thiệu đến người dùng Việt Nam hai smartphone mới là V80 và V80 FE. Điểm nhấn của máy nằm ở mặt lưng dùng kính điêu khắc lạnh nguyên khối, kết hợp khung viền kim loại. Phiên bản màu tím dùng hiệu ứng tinh hà 3D đổi sắc theo góc nhìn nhờ công nghệ quang khắc laser holographic. Hai phiên bản màu xanh và xám cũng sở hữu thiết kế mặt lưng bắt mắt.

Trong khi đó, phiên bản giá rẻ V80 FE nổi bật với màu vàng khi dùng các chi tiết gợi nhớ hình ảnh những chùm pháo hoa rực sáng trên bầu trời. V80 FE có thêm hai lựa chọn màu xanh và đen.

Hệ thống camera vivo V80 được đồng chế tác cùng ZEISS, kết hợp các tiêu cự chân dung chuyên biệt. Camera siêu tele ZEISS 50 MP, hỗ trợ zoom quang 3x, dùng cảm biến Sony IMX882. Máy được trang bị camera tiềm vọng và chống rung quang học OIS.

vivo V80 phiên bản màu xanh với ống kính chân dung chuyên dụng, đa tiêu cự ẢNH: KHƯƠNG NHA

Chế độ chân dung ZEISS 85 mm mang đến hiệu ứng bokeh ZEISS Sonnar đặc trưng cùng tông màu xanh lam - vàng phong cách điện ảnh. Trong khi đó, chế độ chân dung C-Bit ZEISS 100 mm sử dụng hiệu ứng bokeh ZEISS Planar cùng tông bạch kim có độ bão hòa thấp, tập trung vào biểu cảm và chi tiết gương mặt.

Hệ thống camera ZEISS trên vivo V80 gồm ống kính chính 50 MP (Sony LYTIA 700V), camera góc siêu rộng và camera selfie nhóm 50 MP, tự động lấy nét. Cả ống kính trước và sau đều hỗ trợ quay video 4K 60 fps.

Đây cũng là lần đầu tiên vivo đưa hệ thống camera ZEISS lên dòng FE. V80 FE dùng bộ 3 camera gồm ZEISS OIS 50 MP, camera góc siêu rộng và camera selfie nhóm 50 MP. Camera chính sử dụng cảm biến Sony LYTIA 700V, kết hợp chống rung 4,5 stop theo tiêu chuẩn CIPA.

Chế độ chân dung đa tiêu cự ZEISS trên V80 FE hỗ trợ đa tiêu cự từ 23 mm đến 35 mm và 50 mm, cho phép người dùng linh hoạt thay đổi khung hình. Máy hỗ trợ 5 phong cách Bokeh ZEISS gồm Biotar, Distagon, B-speed, Sonnar và Planar mở rộng lựa chọn sáng tạo, trong khi vòng sáng Aura AI hỗ trợ ánh sáng cho gương mặt trong điều kiện thiếu sáng.

Trên cả hai thiết bị, camera sáng tạo AI mang đến nhiều hiệu ứng ánh sáng như nắng mai, rực rỡ hoặc đèn trên cao... để tạo điểm nhấn cho ảnh chân dung. Máy cũng được trang bị sẵn các tính năng như ghép ảnh sticker, xóa vật thể. Riêng V80 có thêm chế độ "Di chuyển ma thuật" và mở rộng ảnh bằng AI để chỉnh sửa bố cục linh hoạt.

Tại Việt Nam, vivo V80 có giá 23,9 triệu đồng cho bản dùng RAM 8 GB, bộ nhớ trong 128 GB, phiên bản 256 GB đắt hơn 1 triệu đồng. Trong khi đó V80 FE có giá 18,9 triệu đồng cho bản RAM 8 GB, bộ nhớ trong 128 GB và 21,9 triệu đồng cho bản bộ nhớ trong 256 GB.